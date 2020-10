Buffy, Alyson Hannigan festeggia Halloween con oggetti di scena presi dal set della serie

Passano gli anni, ma Buffy L'ammazzavampiri non passa mai di moda, né per i suoi fan che adesso possono fare maratone di tutte le stagioni di Buffy anche su Amazon Prime Video, né per i membri del cast dello show, come dimostra anche Alyson Hannigan.

Sono passati ormai 23 anni dall'esordio di Buffy L'ammazzavampiri sulla TV americana, ma quando una serie è di qualità e riesce ad essere sempre attuale come quella creata da Joss Whedon, non c'è limite di tempo che tenga.

È per questo che ancora oggi celebriamo l'iconicità dello show con protagonista Sarah Michelle Gellar, e di tutto ciò che lo concerne, comprese le sue ambientazioni, che un membro del cast è riuscito a portarsi letteralmente a casa e... Trasformare in decorazioni di Halloween.

"Ho un sacco di roba proveniente dal set di Buffy" ha raccontato Alyson Hannigan, l'interprete di Willow Rosenberg nella serie, a Entertainment Weekly! "Sapete quanti prop dalle scene al cimitero ho ancora? E quelle sono le mie decorazioni per Halloween".

"Gli oggetti di scena di Buffy decorano tutta la nostra casa in quei giorni, ed è davvero figo, perché il nostro cimitero è piuttosto inquietante. Il che lo rende alquanto fenomenale" conclude l'attrice.

E chi può darle torto?