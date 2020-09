Buffy L'ammazzavampiri: i 5 episodi più belli di sempre

Che Buffy The Vampire Slayer, "l'ammazzavampiri" com'è conosciuta in Italia, sia una serie che ha segnato i teenager di tutto il mondo è un dato di fatto, tanto da diventare un simbolo della cultura pop dei primi anni 2000. Molti sognano una reunion, e qualche tempo fa Anthony Head ha espresso il desiderio di tornare per un reboot di Buffy.

Ma quali sono a nostro parere i cinque migliori episodi di Buffy l'ammazzavampiri? Rivediamoli insieme.

Per primo, vogliamo citare il doppio episodio che ha il titolo La Sfida (parti 1 e 2), che va a concludere la terza stagione con gli episodi ventuno e ventidue. La Scooby Gang, mentre aspetta la cerimonia della consegna dei diplomi, dovrà battagliare per impedire l'ascensione del sindaco Wilkins (Harry Groener) a Sunnydale, che avrebbe delle conseguenze catastrofiche. I due episodi vengono ricordati anche per l'epica battaglia tra Buffy e Faith Lehane (Eliza Dushku) alla cerimonia per il diploma della classe del 1999. Altri eventi da "niente": la morte dell'odiato preside Snyder (Armin Shimerman) e la distruzione della Sunnydale High. Esplosiva, a dir poco.

Il ventiduesimo episodio della quinta stagione, Il Dono, segna un importante record: è l'episodio numero 100 della serie. E poteva non essere celebrato in alcun modo? Ovviamente no. Anzi, l'episodio era stato inizialmente pensato come finale della serie, e infatti vede l'incredibile sacrificio di Buffy per salvare la razza umana. L'avventura di Buffy non sarà poi finita qui, grazie al rinnovo per due stagioni ancora, dopo il clamoroso acquisto di UPN ai danni della precedente emittente The WB, ma chiunque si è emozionato vedendo il coraggio dell'eroina nel salvarci tutti.

Sembrava un episodio come tanti il numero 19 della sesta stagione, Profondo Rosso, ma un evento terribile sconvolgerà i fan e il proseguo della serie. Warren Meers (interpretato da Adam Busch), uno degli antagonisti principali della sesta stagione, facente parte del Trio, colpisce con un colpo di pistola la nostra amata Tara Maclay (Amber Benson), uccidendola. Di recente, proprio Amber Benson ha dichiarato in un'intervista che Tara sarebbe dovuta morire prima in Buffy, ma noi non abbiamo potuto che rimanere scioccati. Ridateci Tara!

Che la storia d'amore tra Angel (David Boreanaz) e Buffy sarebbe stata difficile era intuibile sin dall'inizio. Ma molti di noi non avevano ancora capito le terribili implicazioni della loro relazione fino all'episodio quattordici della seconda stagione, Un attimo di felicità. Qui, scopriamo il triste destino di Angel, maledetto e costretto a non poter vivere momenti gioiosi, come quello passato nella notte d'amore con Buffy, pena la perdita della sua anima (di nuovo). Questo porterà Angel a schierarsi nuovamente con il male, e Buffy dovrà compiere delle scelte: uccidere o meno il suo amato?

Per una serie come Buffy, che ci ha abituati ad azione e combattimenti rocamboleschi, la morte ha sempre rappresentato una delle tematiche principali. Ma cosa succede quanto si tratta di un essere umano che muore per dei problemi di salute? Lo veniamo a scoprire nel toccante, magnifico episodio sedici della quinta stagione, Un corpo freddo, quando Joyce Summers (Kristine Sutherland) la madre di Buffy e Dawn (interpretata da Michelle Trachtenberg), muore per un aneurisma. Ed è strano vedere una ragazza abituata a lottare contro i peggiori mostri tornare una semplice e giovane donna, disperata e intenta a chiamare i paramedici. Ma la potenza di Buffy è anche questa: dietro ai poteri straordinari, ci sono degli esseri umani (o semi-umani), con i loro sentimenti, la loro vita e i loro problemi, a volte impossibili da risolvere. E questo per noi è in assoluto l'episodio migliore di Buffy.

E voi? Quali sono i momenti di Buffy che preferite e gli episodi che vi sono rimasti più nel cuore? Fatecelo sapere tra i commenti!