Buffy l'Ammazzavampiri: i 5 momenti più sottovalutati di sempre

Buffy l'Ammazzavampiri è una delle serie più amate dal pubblico e tutti sicuramente ricordano le avventure di Buffy e compagni tra momenti divertenti e altri più spaventosi.

Ci sono, però, alcuni momenti sottovalutati, alcuni divertenti, alcuni commoventi, che pensiamo dovremmo rivisitare per non dimenticare i motivi del successo di Buffy anche molti anni dopo la fine della messa in onda originale.

Iniziamo con il primo bacio di Buffy e Angel. La protagonista incontra il ragazzo e si baciano prima ancora di scoprire che Angel è proprio un vampiro. È così che tende ad andare la vita amorosa di Buffy. Potrebbe essere un punto della trama prevedibile, ma la cacciatrice che si innamora di un buon vampiro aveva un potenziale troppo drammatico per lasciarsela sfuggire e lo spettacolo avrebbe usato quel potenziale con buoni risultati per tutta la sua serie di sette stagioni. Il flirt e la lenta crescita della loro relazione hanno reso quel primo bacio autentico e hanno appassionato gli spettatori nel vedere questi personaggi e la loro relazione crescere.

Impossibile, poi, non ricordare Xander e Willow, due migliori amici che si conoscevano da molto prima che Buffy entrasse nella loro vita. In effetti, la loro amicizia iniziò il primo giorno dell'asilo quando Xander trovò Willow che piangeva. Nel corso del tempo, Willow avrebbe sviluppato una cotta per Xander, ma a parte una breve relazione non ne sarebbe venuto fuori nulla. Questa è la cosa veramente grandiosa della relazione tra Xander e Willow, è chiaro che si amano, ma è strettamente platonico. Inoltre, questo rapporto salva totalmente il mondo: alla fine della sesta stagione, Willow impazzisce dopo la morte di Tara e tenta di distruggere il mondo usando la sua magia per sopraffare Buffy e Giles. Alla fine, è la dichiarazione d'amore di Xander che salva Willow e il mondo dalla distruzione.

Continuiamo con Spike e Buffy che rompono una casa durante un loro rapporto amoroso. C'è un lungo e feroce dibattito nella comunità di Buffy sul fatto che Buffy debba stare con Spike o Angel. Possiamo vedere entrambi i lati della discussione: Angel è dolce e gentile e questo è ciò di cui Buffy ha bisogno per affrontare le difficoltà della sua vita, d'altra parte, Spike è un po' pericoloso, un po' più rischioso e, in molti modi, solo più divertente. Il primo bacio di Buffy con Angel è dolce e romantico mentre questa scena con Spike è passionale, violenta e pericolosa proprio come l'uomo stesso.

Il primo bacio di Willow e Tara è sicuramente uno dei momenti più belli di Buffy. L'episodio della quinta stagione The Body è pieno di grandi e potenti momenti. La maggior parte di loro sono piuttosto tristi, il che è comprensibile considerando la natura e l'argomento di questo episodio, ma uno di loro si distingue perché mostra che anche nei momenti peggiori si può avere un po' di gioia. Il primo bacio di Willow e Tara è importante sia perché è stata la loro prima dimostrazione di affetto sullo schermo e sia perché è stato un momento così importante che Joss Whedon ha effettivamente minacciato di lasciare lo spettacolo se non gli fosse stato permesso di mostrarlo.

Concludiamo con il sacrificio di Buffy in seguito alla scoperta che il suo sangue e quello di Dawn non solo permettevano di aprire portali tra i due mondi, ma erano anche lo stesso. Il dio dell'inferno, Glory, voleva usare il sangue di Dawn per tornare alla sua dimensione natale e una volta aperto il portale, Buffy si rese conto che non poteva essere chiuso fino a quando il sangue di Dawn non fosse stato completamente esaurito. Questo portò la protagonista a sacrificarsi per salvare sua sorella. È stato uno dei momenti più potenti dello spettacolo e ha davvero dimostrato l'amore che Buffy ha per la sua famiglia.

