Buffy L'Ammazzavampiri, Amber Benson rivela: 'La morte di Tara doveva avvenire prima'

I fan di Buffy L'Ammazzavampiri potranno presto rivedere la serie su Amazon Prime Video, e c'è da scommettere che uno degli episodi che guarderanno con più attenzione sarà Seeing Red, il 19° della stagione 6. L'episodio vede la cruenta uscita di scena di Tara Maclay, interpretata da Amber Benson, che ha recentemente rivelato un curioso retroscena.

In Seeing Red, dopo aver visto sfumare i suoi piani malvagi, Warren spara a Tara in pieno petto, imbrattando di sangue anche la sua ragazza, Willow Rosenberg. Da lì prendono le mosse gli eventi del finale di stagione, con Willow che abbraccia il suo lato oscuro per placare la sua sete di vendetta.

Stando a quanto Amber Benson ha recentemente rivelato in esclusiva a Digital Spy, però, la morte di Tara, nelle intenzioni di Joss Whedon, era stata prevista prima, all'inizio della sesta stagione. Questo significa che la relazione lesbica con Willow non sarebbe stata approfondita sufficientemente, e che non avremmo visto Amber nell'episodio musicale Once More with Feeling.

L'attrice ha ricordato che Joss Whedon la prese da parte durante le riprese del finale della quinta stagione di Buffy L'Ammazzavampiri, lasciandola spiazzata. "Mi ha detto: Ehi, indovina! È così eccitante! Uccideremo il tuo personaggio! E io: Oh, sì... sembra grandioso... certo."

Il momento della morte di Tara, da allora, è stato cambiato più volte, fino al famoso episodio 19. "Ha continuato a rimandarlo di volta in volta" ha aggiunto Amber Benson. "Penso che ci fosse una parte di lui che non voleva davvero farlo."

Per altri approfondimenti su Buffy L'Ammazzavampiri, rimandiamo alla classifica dei personaggi più amati dai fan.