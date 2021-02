Buffy L'Ammazzavampiri, che fine ha fatto il cast principale: ecco com'è oggi

La serie, creata da Joss Whedon, è basata sul film del 1992 con lo stesso nome. È andata in onda per sette stagioni dal 1997 al 2003 e la sua popolarità ha portato allo spinoff intitolato Angel, in cui Boreanaz ha recitato come protagonista della serie.

Buffy è stata elogiata per aver visto l'interpretazione di un forte eroe femminista e per aver mostrato una storia d'amore LGBTQ tra il personaggio di Alyson Hannigan Willow Rosenberg e Tara Maclay di Amber Benson. Oltre a questo la serie è stata amata anche per la sua realizzazione tecnica a passo con i tempi e ancora oggi abbastanza godibile e per una storia intrigante a metà tra l'horror e la commedia. A distanza di ben 18 anni, vediamo insieme che fine hanno fatto i membri principali del cast.

Iniziamo con Sarah Michelle Gellar, il vero simbolo televisivo degli anni '90. Dopo la serie Buffy ha interpretato il ruolo di Daphne Blake in Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed prima di recitare nel franchise di The Grudge e in altri film tra cui Veronika Decides to Die. Ha trovato il suo successo soprattutto in produzioni televisive come Ringer e The Crazy Ones, ma ha anche prestato la sua voce ai personaggi di Robot Chicken e American Dad. Nel 2015 ha co-fondato la società di cucina Foodstirs e ha scritto un libro di cucina, Stirring Up Fun with Food, nel 2017. Nel 2019 è comparsa in The Big Bang Theory nell'episodio 12x24.

Alyson Hannigan, dopo Buffy, ha recitato in How I Met Your Mother per nove stagioni nei panni di Lily Aldrin. È tornata per altri due film di American Pie: American Wedding del 2003 e American Reunion del 2012. Inoltre, ha prestato la sua voce ai personaggi di American Dad! e King of the Hill. Ha anche recitato in spettacoli come Veronica Mars e That '70s Show. Più di recente, la star ha presentato gli show Girl Scout Cookie Championship e Penn & Teller: Fool Us.

Dopo Buffy, Eliza Dushku ha recitato in Dollhouse, Tru Calling e ha doppiato diversi personaggi in Hulk e in Agents of S.M.A.S.H. Ha anche ottenuto ruoli in film come Locked In e Eloise. Nel 2007, l'attrice ha fondato la sua società di produzione chiamata Boston Diva Productions.

David Boreanaz ha continuato a recitare nello spinoff di Buffy, Angel, per un'altra stagione dopo la conclusione di Buffy l'Ammazzavampiri. Sebbene sia apparso in film tra cui Officer Down, i suoi ruoli più importanti dopo Buffy sono stati in serie TV. Ha interpretato Seeley Booth in Bones per 12 stagioni e Jason Hayes in SEAL Team per tre stagioni.

Nicholas Brendon ha avuto ruoli in Kitchen Confidential, Criminal Minds, Faking It e Hollywood Heights dopo la fine di Buffy. Ha anche doppiato un personaggio dell'ex serie Disney Channel American Dragon: Jake Long. È apparso in film tra cui Coherence nel 2013 e The Nanny. Per quanto riguarda la sua vita personale, Brendon è entrato volontariamente in riabilitazione per alcolismo nel 2004 e poi una seconda volta nel 2015 per depressione, alcolismo e abuso di sostanze stupefacenti.

Anthony Stewart Head, dopo essere apparso in 123 episodi di Buffy, ha avuto successo principalmente in TV. Ha ricoperto ruoli importanti e ricorrenti in spettacoli tra cui Dominion, You, Me & Them, Little Britain, The Stranger, Doctor Who e Still Star-Crossed. Head si è anche dilettato nel lavoro di doppiaggio, prestando la voce a personaggi di videogiochi come Isaac Newton in Assassin's Creed: Gold. Nel 2019 ha preso parte al film Feedback, regia di Pedro C. Alonso.

James Marsters è apparso in particolare in Runaways e nel riavvio di Hawaii Five-0 dopo Buffy, ma ha anche avuto ruoli in Smallville e Witches of East End. Ha prestato la sua voce a numerosi personaggi animati in vari spettacoli, tra cui The Super Hero Squad Show e Dragon Ball Super. Oltre ad aver ottenuto ruoli in film come P.S. I Love You, fa anche parte del gruppo musicale Ghost of the Robot dal 2002 e ha iniziato una carriera musicale solista nel 2004.

Emma Caulfield, dopo la fine di Buffy, ha trovato dei ruoli soprattutto in TV apparendo in serie come Life Unexpected, Gigantic, Once Upon a Time e Fantasy Hospital. Ha inoltre recitato nei film TiMER e Removal. Michelle Trachtenberg, dopo Buffy, ha recitato in film tra cui EuroTrip, Ice Princess e 17 Again. Ha anche recitato in Mercy e ha ottenuto ruoli ricorrenti in spettacoli come Gossip Girl, Weeds e Guidance. Nel 2018, ha prestato la sua voce a Judy Reilly nella serie animata di Facebook Watch Human Kind Of.

Seth Green aveva già una carriera di successo prima di entrare in Buffy, e da allora in poi ha continuato a trovare il suo giusto spazio a Hollywood. Green in particolare dà la voce a Chris Griffin in I Griffin e ha prestato la sua voce a vari personaggi di Robot Chicken, una serie in stop-motion vincitrice di un Emmy che ha co-creato, co-prodotto, scritto e diretto per Adult Swim. È anche apparso in Four Kings, Dads, That '70s Show e ha recitato in film come Without a Paddle e Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed. Ha scritto e diretto il suo primo film nel 2019 chiamato Changeland.

Alexis Denisof ha continuato ad apparire in Angel dopo la fine della serie principale. Ha poi conquistato ruoli da protagonista in spettacoli tra cui Grimm e Alla ricerca di Carter, ma ha anche avuto un ruolo ricorrente nella serie di Hannigan How I Met Your Mother. È anche apparso in Chilling Adventures of Sabrina, Legacies e H+. Inoltre, ha ottenuto un ruolo nel Marvel Cinematic Universe come The Other, un personaggio che è apparso in The Avengers nel 2012 e Guardians of the Galaxy nel 2014.

Da quando Buffy è finita, Amber Benson è apparsa in film come The Killing Jar e in programmi come Morganville: The Series. Dietro la telecamera, ha messo le sue capacità di scrittura per lavorare alla serie Ghosts of Albion e ha diretto progetti come Drones del 2010. Al di fuori della TV e dei film, ha narrato l'audiolibro di Lock In di John Scalzi e ha scritto la sua serie di libri fantasy intitolata The Witches of Echo Park.

Infine Nathan Fillion, forse uno degli attori che ha avuto più successo dopo Buffy. Ha preso parte in film come Percy Jackson: Sea of Monsters, ma ha avuto ruoli importanti soprattutto in televisione con serie come Firefly, Desperate Housewives e A Series of Unfortunate Events. Tuttavia, il suo più grande ruolo televisivo dopo Buffy è stato quello di Richard Castle / Joe Flynn in Castle. Ha inoltre prestato la sua voce ai personaggi di The Venture Bros. e Big Mouth.

