Buffy l'ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel

David Boreanaz ha interpretato in modo memorabile il personaggio di Angel in Buffy l'ammazzavampiri per ben tre stagioni della serie prima di guadagnarsi uno spin-off tutto suo ma, un altro attore legato in qualche modo a Joss Whedon avrebbe potuto prendere la sua parte.

Stiamo parlando di Nathan Fillion, principalmente noto per il ruolo protagonista di Richard Castle nella serie televisiva Castle. Come l'attore ha rivelato in una recente intervista, Whedon non aveva memoria di lui all' audizione per Angel: "Quando Joss ha scoperto che ho fatto l'audizione per Angel si è sentito male, non si ricordava assolutamente di me".

L'audizione avrebbe aperto la porta comunque ad ulteriori collaborazioni tra i due, poiché Fillion avrebbe prima interpretato il malvagio predicatore Caleb nella stagione 7 di Buffy per poi diventare Malcolm Reynolds in Firely.

Sarebbe stato interessante vedere Fillion nei panni di Angel, il cupo vampiro sempre in lotta con con propri istint. Bisogna tener conto gran parte del successo del personaggio dipendeva da Boreanaz e dalla sua profonda chimica con Sarah Michelle Gellar, inizialmente inizialmente infatti la loro liaison non era nei piani di Whedon. Forse se Fillion fosse stato al suo posto, le cose sarebbero state molto diverse, non ci sarebbe stata una tormentata storia d'amore tra i due e probabilmente nemmeno uno spin-off.

Intanto vi segnaliamo che Buffy è da poco approdata su Amazon Prime Video. La serie dedicata alla più nota ammazzavampiri che ci sia, nonostante sia ormai terminata da quasi 20 anni, continua ancora a far parlare di se. Alcuni interpreti pensano infatti che Buffy non abbia dato abbastanza spazio alle temiche LGBT+.