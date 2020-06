Buffy l'Ammazzavampiri, Cordelia Chase doveva essere intepretata da un'attrice nera

Secondo George Snyder, suo ex assistente personale, Joss Whedon aveva originariamente immaginato uno dei personaggi di Buffy l'Ammazzavampiri, Cordelia Chase, come una ragazza nera. I piani del creatore della serie cambiarono poi al momento del casting, a causa delle preoccupazioni del network WB sulle dinamiche interraziali.

La scelta ricadde così su Charisma Carpenter, che ha interpretato Cordelia anche nello spin-off Angel.

Come riporta ScreenRant, nel libro Slayers & Vampires: The Complete Uncensored, Unuthorized Oral History of Buffy & Angel (pubblicato per la prima volta nel 1999) George Snyder racconta: "Inizialmente, per il ruolo di Cordelia Joss stava cercando un'attrice nera. Ma uno degli ostacoli è stato che sapevamo come Joss prevedeva che le relazioni tra i personaggi evolvessero e cambiassero. All'epoca c'era un po' di preoccupazione da parte del network che le relazioni interraziali potessero risultare problematiche."

Secondo l'assistente, "all'epoca WB era un tipo diverso di rete. Quando la cosa è venuta fuori Joss ha detto: Non posso avere restrizioni su come mescolare e abbinare le dinamiche. Una parte del divertimento nello show sta nel fatto che Willow è innamorata di Xander, Xander è innamorato di Buffy, Cordelia non sopporta nessuno ma poi si scopre attratta da Xander. Così decise che non valeva la pena lottare in quel particolare momento, e che non voleva ostacoli nelle sue dimamiche e nei suoi triangoli."

Recentemente Joss Whedon ha raccontato alcuni retroscena su Buffy l'Ammazzavampiri, come l'episodio della morte di Joyce Summer e la sigla di apertura.