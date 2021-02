Buffy l'ammazzavampiri, Eliza Dushku sostiene le colleghe contro Joss Whedon

Joss Whedon è al centro di un polverone mediatico dopo essere stato accusato prima da Ray Fisher, con cui ha lavorato in Justice League, e poi dalle attrici di Buffy l’ammazzavampiri di creare un clima tossico e violento sul set.

Charisma Carpenter ha interpretato Cordelia Chase nella fortunata serie e si è unita alle voci di Sarah Michelle Gellar, Amber Benson e Michelle Trachtenberg parlando degli abusi emotivi che ha sofferto per mano del creatore dello show Whedon.



Adesso anche Eliza Dushku, che ha vestito i panni di Faith Lehane in Buffy e nello spin-off Angel, ha usato i social media per condividere il suo sostegno alla collega e far sentire la sua voce.

"Mi dispiace tanto che tu abbia tenuto dentro questa cosa così a lungo. Il tuo post era potente, doloroso e ha dipinto un quadro che collettivamente non vedremo o sapremo mai nei dettagli. Grazie. Non lo sapevo e non lo dimenticherò", ha scritto Dushku nel post Instagram che trovate in calce alla notizia.

"Penso spesso al detto:" Siamo malati quanto i nostri segreti ". I nostri segreti ci fanno davvero ammalare. Quello che sto imparando sempre di più è che una guarigione può venire solo dal nominare e rivelare ciò che è realmente accaduto, il primo passo necessario (solo quando siamo pronti) è liberarci dai nostri segreti, verità indicibili che ci hanno tenuti isolati, imbarazzati in ostaggio. Trascurare la diffusione delle dinamiche di potere/genere/abuso sessuale/razziale nell’industria dell’intrattenimento (e nella società in generale), giustifica chi abusa e rafforza i sistemi di abuso" ha concluso l'attrice.



Carpenter ha rivelato che Whedon abusava del suo potere e affermava regolarmente che il suo lavoro era in pericolo, chiedendole anche di lavorare in condizioni fisiche estreme mentre era incinta.



A seguito delle molteplici dichiarazioni sul comportamento e il trattamento che hanno subito dal creatore della serie, in un tweet, l'ex showrunner di Buffy Marti Noxon ha espresso il suo sostegno alle attrici.

"Vorrei convalidare ciò che le donne di Buffy stanno dicendo e supportarle nel raccontare la loro storia. Meritano di essere ascoltate" ha scritto nel tweet che trovate in calce alla notizia.

Anche Michelle Trachtenberg si è unita al coro e Sarah Michelle Gellar ha pubblicamente sostenuto le colleghe e le vittime di abusi. Whedon non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito.