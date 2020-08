Buffy l'ammazzavampiri: I fan classificano i loro personaggi preferiti della serie

Gli appassionati della serie andata in onda nel 1997 e scritta da Joss Whedon hanno potuto rivedere le puntate grazie all'aggiunta di Buffy l'ammazzavampiri nel catalogo di Amazon Prime Video. Scopriamo quindi quali sono i loro personaggi preferiti.

Lo show con protagonista Sarah Michelle Gellar è stato uno dei programmi più famosi degli anni '90, riuscendo a convincere pubblico e critica per le originali avventure di Buffy Summers. Composto da sette stagioni, ha introdotto nel corso delle puntate molti aiutanti e avversari della giovane ragazza, diventati in poco tempo personaggi amati dai fan, per esempio Rupert Giles, l'Osservatore interpretato da Anthony Head, figura paterna per Buffy e gli altri e che si trova in decima posizione. Ecco il resto della top ten: in nona posizione è presente Drusilla, personaggio con il volto di Juliet Landau, subito dopo troviamo Daniel "Oz" Osbourne, lupo mannaro che uscirà con la protagonista nonostante questa sua particolarità.

Raggiunge la settima posizione Anya, demone amico e rivale di Buffy costretto a rimanere sulla Terra, il personaggio interpretato da Nicholas Brendon arriva alla sesta posizione, mentre i primi cinque posti sono occupati rispettivamente da: Angel, Faith Lehane, Spike, Willow Rosenberg e Buffy Summers. Se cercate altre classifiche dedicate alla storica serie TV, vi segnaliamo questa lista delle migliori puntate di Buffy l'ammazzavampiri.