Buffy - L'ammazzavampiri ha ispirato una sequenza d'azione di Cloak & Dagger

In questi giorni è stato svelato che un episodio della quinta stagione di Buffy - L'ammazzavampiri, intitolato The Body, si è rivelato una grand fonte d'ispirazione per la protagonista di Cloak & Dagger, Tandy Bowen, interpretata da Olivia Holt, un'adolescente con poteri soprannaturali come quelli di Tyrone Johnson (Aubrey Joseph).

Nell'episodio The Body di Buffy - L'ammazzavampiri, Buffy (Sarah Michelle Gellar) scopre che sua madre è mancata a causa di un'aneurisma ma sua sorella Dawn (Michelle Trachtenberg) non lo scopre fino all'ultimo momento dell'episodio.

Un episodio acclamato dalla critica e passato alla storia come uno dei migliori episodi di tutti i tempi sul piccolo schermo.

In quello di Cloak & Dagger invece Tandy e Tyrone hanno finalmente scoperto il traffico sessuale in un motel.

Il momento della scoperta di Tandy è stato pensato insieme allo showrunner Joe Pokaski, con il quale si è pensato d'ispirarsi proprio a The Body.



A differenza dell'episodio di Buffy - L'ammazzavampiri una musica accompagna l'evoluzione della narrazione, interpretata da Grace Potter e The Nocturnals, con The Lion The Beast The Beat.

Questo nuovo episodio di Cloak & Dagger è diretto dallo stesso Pokaski.

Inserita nel Marvel Cinematic Universe, la serie Cloak & Dagger - racconta la storia di due adolescenti, Tandy e Tyrone, che scoprono di avere dei poteri soprannaturali.

I dettagli della nuova stagione erano stati resi noti già da qualche settimana; la serie va in onda su Amazon Prime Video dal 5 aprile.

Pochi giorni prima della messa in onda è stato diffuso un nuovo poster di Cloak & Dagger; lo show si preannuncia come uno dei più seguiti, tra i nuovi prodotti per il piccolo schermo ambientati nel Marvel Cinematic Universe.