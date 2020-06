Buffy L'ammazzavampiri: James Marsters ammette le difficoltà di interpretare Spike

Per chi è cresciuto negli anni Novanta Buffy l'ammazzavampiri è stata, volente o nolente, una di quelle serie tv che non si possono non conoscere, sebbene sia più un must al femminile dati i risvolti romantici. Un titolo che rappresenta il capostipite del successo di film adolescenziali a tema vampiresco poi continuato anche negli anni Duemila.

Di recente uno degli attori principali, James Marsters, l'interprete dell'anarchico Spike, ha rilasciato un'intervista in cui parla di alcuni retroscena del suo ruolo durante le riprese. Sono passati anni, eppure il fascino ossigenato dell'attore ancora suscita vecchie emozioni. Come dimenticare la storia d'amore travagliata tra il vampiro e Buffy, protagonista dello show?

Marsters racconta che ogni settimana era una scoperta sul set perché lo showrunner Joss Whedon amava sorprendere il cast con degli stravolgimenti nella storia, ma nonostante la suspense creata dall'ideatore dello show, gli anni di Buffy l'ammazzavampiri sono stati molto stimolanti per lui come attore e gli manca molto quel periodo della sua vita.

"Ciò che è stato difficile è che Joss non era interessato a proteggere il pubblico. Non era interessato a personaggi sempre felici e quindi se ti affezionavi al ruolo, cosa che ho fatto, poteva essere doloroso. [...] Ci sono state volte in cui avevo paura di leggere la sceneggiatura successiva per quello che Joss mi avrebbe fatto fare nella settimana seguente".

Il suo ruolo in effetti era il più controverso di tutto il serial, un vampiro anarchico con un'inclinazione per la trasgressione delle regole, che rovescia continuamente le credenze sui vampiri, e mostra sentimenti umani che invece mancano nei suoi simili, come l'amore. Joss Whedon si sarà divertito molto a stravolgere il suo personaggio già così complicato.

Sono passati molti anni dalla fine della serie tv, che ci ha tenuto compagnia dal 1997 al 2003 con le sue sette stagioni: vediamo che fine ha fatto Sarah Michelle Gellar dopo Buffy, mentre sentiamo il creatore Joss Whedon che rivela un retroscena ironico sulla sigla di Buffy.