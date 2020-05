Buffy l'Ammazzavampiri, Joss Whedon condivide un ironico retroscena sulla sigla d'apertura

In questa lunga quarantena dovuta alla Pandemia da Coronavirus, con il lockdown di esercizi commerciali e ristoranti più o meno in ogni angolo del mondo occidentale, molti fan (e non solo) hanno avuto modo di cimentarsi in un rewatch di diverse loro serie preferite, compresa anche Buffy l'Ammazzavampiri.

Uno di questi geniali appassionati è il comico e attore Matthew Highton, dopo aver rivisto diversi episodi della serie ha trovato modo e voglia di creare un dissacrante e divertentissimo video in cui ha ricreato l'intera sigla d'apertura della serie fantasy con Sarah Michelle Gellar utilizzando soltanto immagini e video di repertorio. Un lavoro esilarante e a suo modo sublime che il fan ha voluto condividere via Twitter, taggando direttamente Joss Whedon e scrivendo:



"Mi ha quasi ucciso, ma eccolo qui: l'intro di Buffy l'Ammazzavampiri ricreata utilizzando solo immagini e video di repertorio". E Whedon ha anche risposto al fan in modo fantastico: "C'è arte e poi c'è ALTA arte". E Highton ha risposto a sua volte, ringraziando il creatore: "Suppongo che ora tutto questo sia canonico, giusto? Grazie davvero per averlo condiviso".



