Buffy L'ammazzavampiri? Merito della cantante country Dolly Parton

La foto di Sarah Michelle Gellar ci ha riportato alla memoria la mitica Buffy L'ammazzavampiri, ma a quanto pare il ruolo di una certa Dolly Parton nella serie era passato inosservato anche ai fan più accaniti.

In effetti viene da chiedersi cosa abbiano in comune un'adolescente a caccia di terrificanti creature notturne e una star della country music. A parte forse il legno di frassino, utile sia per la creazione di chitarre, sia per i paletti da conficcare nel cuore dei vampiri, non molto.

Eppure Dolly Parton è stata la cofondatrice di Sandollar Entertainment, società di produzione che ha voluto scommettere sul franchise, nonostante lo scarso successo del film del 1992 con Kristy Swanson che diede inizio a tutto. La Sandollar non si perse d'animo, e anche grazie al contributo di Gail Berman, pensò di tornare ad investire in Buffy ma trasformandola in una serie televisiva.

Il resto, come saprete, è storia. Il ruolo di Parton ha comunque colpito i fan, che mai avrebbero immaginato una connessione così diretta tra queste due realtà, come sottolineato sui vari social. A riprova del fatto che la casa di produzione è proprio la stessa, tra i progetti che la Sandollar ha finanziato c'è anche la serie Netflix Dolly Partons Heartstrings, ispirata alla vita artistica della cantante.