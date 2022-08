Buffy L'Ammazzavampiri, il reboot è stato bloccato: prossima cancellazione Warner?

A doppia esultanza, doppia caduta. Tanta era l'eccitazione dei lavoranti alla notizia che la serie culto Buffy L'Ammazzavampiri aveva ottenuto il via libera per un reboot di Joss Whedon. Ora però arriva la conferma che lo sviluppo è in pausa: l'ennesimo stop di Warner Bros. Discovery voluto da David Zaslan?

Da quando era stato annunciato nel 2018, le notizie sul riavvio della serie culto creata da Joss Whedon (Justice League) e andata in onda per cinque stagioni, in parte su The WB, sono state insolitamente tranquille. La serie reboot doveva essere guidata dalla veterana di The CW Monica Owusu-Breen con il creatore della serie originale Joss Whedon assegnato alla produzione esecutiva. Ma dopo i malumori nati per la direzione, da parte di quest'ultimo, della post-produzione di Justice League, prima avvisaglia del disastro che sarebbe seguito nel principale franchise Warner, ora la nuova direzione di David Zaslan potrebbe aver assestato il colpo di grazia.

Solo nella settimana in corso e solo nel distaccamento che più si sarebbe dovuto sentire al sicuro dai tagli di Warner Bros. Discovery, sono state rimosse 36 serie di HBO Max, di cui 20 originali. Ora il produttore esecutivo di Buffy, Gail Berman, ha annunciato che lo sviluppo della serie è stato messo in pausa a tempo indeterminato. Berman è apparso restio a dare la notizia nel corso del podcast Top 5 di The Hollywood Reporter TV, che lo incalzava sulla questione. Il più grande fallo di partenza era l’assenza della protagonista Sarah Michelle Gellar nel riavvio.

Costretta a cambiare trama e a puntare su una protagnista afroamericana riattualizzata in epoca moderna, la serie sembrava assumere contorni piuttosto confusi: "La nuova versione... sarà contemporanea, basandosi sulla mitologia dell'originale” – era stato anticipato. Ma allo stesso tempo c’era l’intenzione di prendere le distanze dall'originale e dal suo cast di cacciatrici, consapevole che non sarebbe riuscita a ricreare la magia dell’originale. Ma da allora nessun aggiornamento sul casting è stato divulgato e ora la notizia arriva nel momento peggiore, considerato che Buffy festeggia quest’anno il suo 25° anniversario.

Per quanto riguarda le IP principali su cui Warner intende scommettere nel prossimo futuro, sono invece al sicuro la seconda stagione fissata di Peacemaker, l’inizio riprese di The Penguin dopo il successo di Matt Reeves e i nuovi titoli del filone James Gunn come i diversi grossi progetti per Bloodsport annunciati da Idris Elba. Ma tanti altri titoli HBO rischiano la cancellazione, alcuni piuttosto noti.