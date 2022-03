Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar:'Io e Alyson Hannigan litigavamo spesso'

I fan di Buffy l'ammazzavampiri hanno da sempre adorato il rapporto di amicizia tra la protagonista e la sua migliore amica Willow Rosenberg. Tuttavia dietro le quinte il rapporto tra Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan non era idilliaco come nella trama dello show di Joss Whedon. A raccontarlo è stata proprio Gellar.

In Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Saked Our Hearts, una nuova affascinante retrospettiva sullo show di cui è grande fan Ed Sheeran, Gellar ha parlato con l'autore Evan Ross Katz di come lo stressante programma di produzione abbia alimentato tensioni nel cast.



"Lavorammo molto duramente. Eravamo giovani, abbiamo avuto alti e bassi. Tutti hanno litigato. Ci sono stati momenti in cui David Boreanaz sapeva essere problematico. Non lo è mai stato davvero con me, ma sono certo che lo fosse. Non era tutto rose e fiori. Nessuno va sempre d'accordo. E io e Alyson abbiamo avuto le nostre discussioni ma eravamo giovani".



La star di Cruel Intentions ha incolpato l'atmosfera tossica sul set che avrebbe incoraggiato i conflitti nel cast. Con il senno di poi, Gellar si rammarica per qualsiasi scontro avvenuto con la collega, affermando che oggi con lei ha instaurato un ottimo rapporto.

"Penso che, sfortunatamente, sul set in cui eravamo e il mondo in cui ci trovavamo ci mettevano l'uno contro l'altro. Penso che sarebbe stato diverso se fosse stato fatto oggi. Avremmo avuto un rapporto molto diverso. Ma ora è ottimo".



Se per caso siete tra i pochi a non aver visto la serie, ecco perché riscoprire Buffy l'ammazzavampiri.