Buffy, Sarah Michelle Gellar: 'Non racconterò mai tutta la mia storia su Joss Whedon'

Dopo aver definito il set di Buffy tossico e dominato dagli uomini, in una nuova intervista Sarah Michelle Gellar ha dichiarato che avrebbe molto altro ancora da rivelare su quei giorni passati sul set della serie anni '90, ma che ha scelto di non raccontare mai tutta la storia. Le parole dell'attrice si riferiscono ai comportamenti di Joss Whedon.

Nell'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Gellar ha esposto brevemente il suo punto di vista per quel che riguarda la sua esperienza lavorativa sul set di Buffy l'ammazzavampiri, serie che l'ha impegnata per sette stagioni, dal 1997 al 2003. Tuttavia, l'attrice non rivelerà mai la storia completa di quanto visto accadere in quei giorni.

"Sono arrivata a un punto in cui è più facile parlarne [della serie]. Non racconterò mai tutta la mia storia [con Joss Whedon] perché non ne ricaverei nulla. Ho detto tutto quello che potevo così da non far vincere nessuno. Tutti perdono in questa storia".

Gellar ha quindi aggiunto: "Non sono l'unica persona ad affrontare tutto questo e spero che rimanga una buona eredità. Spero anche che la serie restituisca il successo alle persone che hanno svolto il proprio lavoro. Sarò sempre orgogliosa di Buffy, sarò sempre orgogliosa di quello che hanno fatto i miei colleghi di cast e di quello che ho fatto io. Era una situazione lavorativa ideale? Assolutamente no. Ma va bene amare Buffy per quello che abbiamo creato perché penso che sia piuttosto spettacolare".

Le prime accuse a Joss Whedon da parte di un membro del cast di Buffy l'ammazzavampiri erano arrivate all'inizio del 2021 da Charisma Carpenter. Successivamente anche altri membri della crew e del cast della serie si sono fatti avanti, mentre Sarah Michelle Gellar ha commentato la vicenda un po' di tempo dopo affermando di non voler essere associata al nome di Whedon, ma che sarà sempre orgogliosa di essere associata a Buffy Summers, concetto ribadito anche in quest'ultima intervista.