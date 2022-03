Buffy L'Ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar vuole Zendaya come protagonista del reboot

Se chiedete a Sarah Michelle Gellar chi potrebbe essere la prossima Cacciatrice nel reboot di Buffy L'Ammazzavampiri, avrete una risposta piuttosto chiara: Zendaya.

Sebbene Sarah Michelle Gellar abbia affermato di non sapere nulla sul reboot di Buffy L'Ammazzavampiri, l'attrice che per tutti è l'unica e inimitabile Cacciatrice (nonostante ve ne siano state altre tra il film del '92 con Kristy Swanson e all'interno della stessa serie), sembra avere comunque delle preferenze quando si tratta di eleggere la sua possibile erede.

Intervistata da Evan Ross Katz per il suo libro "Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts", Gellar ha avuto la risposta pronta quando gli è stato chiesto chi vedrebbe bene come protagonista del reboot: "Io voto per Zendaya".

L'attrice di Spider-Man: No Way Home e Dune, dopotutto, non è estranea a questo tipo di ruoli , né ora che ha accumulato parecchia esperienza sul grande schermo, né prima ancora di essere tra i protagonisti dei più grandi blockbuster dell'anno (ricordiamo, ad esempio, la serie di Disney Channel di cui era protagonista, K.C. Agente Segreto), e sicuramente farebbe una gran figura nei panni della Cacciatrice.

E voi, che ne pensate? Chi vedreste bene come erede di Sarah Michelle Gellar nel reboot di Buffy? Fateci sapere nei commenti.