Buffy l'ammazzavampiri, che fine ha fatto la serie tv animata?

L'incredibile successo di Buffy l'Ammazzavampiri, che poi portò alla produzione dello spin-off Angel, ha mantenuto vive le discussioni su probabili remake o reunion dello show, ma alla fine non se n'è mai fatto nulla. Anche se non è mai arrivata sullo schermo, si era però parlato a suo tempo di una serie animata ambientata nell'universo di Buffy.

Dopo il grande successo della serie spin-off Angel, lanciata nel 1999, l'universo espanso di Buffy l'Ammazzavampiri ha iniziato a svilupparsi con romanzi spin-off, fumetti e giochi di ruolo. Vista la risposta entusiasta di una fanbase sempre più numerosa, Joss Whedon pensò di portare il "Buffy-verse" nel mondo dell'animazione.

Quando Buffy l'Ammazzavampiri iniziò a trasmettere la sua quinta stagione nel 2001, Whedon e il co-sceneggiatore Jeph Loeb definirono i piani per Buffy: The Animated Series. Mentre le ultime stagioni dello show si svolgevano dopo che Buffy (Sarah Michelle Gellar), Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) e Xander Harris (Nicholas Brendon) erano già andati al college, la serie animata li avrebbe riportati ai tempi della Sunnyvale High School.

Considerando il percorso più cupo intrapreso nelle ultime stagioni, era logico che i creatori di Buffy l'Ammazzavampiri fossero interessati a tornare all'universo con un tocco leggermente più leggero. Inoltre, il formato animato di breve durata avrebbe permesso di raccontare storie più piccole e autonome che non si basavano necessariamente sull'asse centrale della narrazione.

Pur essendo apparentemente rivolto ai bambini, Buffy: The Animated Series è stato un programma d'animazione ambizioso che ha richiesto un budget considerevole. Sebbene sarebbe stato facile per la Fox rilasciare un progetto tie-in a basso costo che si limitasse a generare attenzione per la serie principale, Whedon ha lavorato con gli scrittori Steve DeKnight e Drew Greenberg per sviluppare una narrazione ricca che raccontasse mini-avventure in pillole ambientate durante gli eventi della prima stagione di Buffy l'Ammazzavampiri.

Visti i progressi compiuti all'epoca da serie come Animaniacs e Batman: The Animated Series, l'animazione aveva dimostrato di poter essere un formato in grado di raccontare storie complesse per un pubblico di tutte le età e non era affatto un medium "inferiore".

Nonostante l'elevato impegno creativo profuso nella pre-produzione della serie, Buffy: The Animated Series non è riuscita a trovare una rete disposta a mandarla in onda. La serie doveva andare in onda su Fox Kids, ma la chiusura del blocco di programmazione per bambini nel 2002 ha lasciato la serie senza una casa.

Anche se Whedon ha proposto la serie ad altre reti, le preoccupazioni per l'elevato budget hanno reso la prospettiva rischiosa per le parti interessate. Inoltre, la conclusione della serie principale nel 2003 ha fatto sì che l'esposizione dello show diminuisse drasticamente. La successiva cancellazione di Angel nel 2004, poi, segnò di fatto la fine del Buffy-verse in televisione.