Buffy, Boreanaz dice la sua sul dibattito Angel vs Spike: 'Il primo amore è vero amore'

Nei giorni scorsi si è riacceso imponente il dibattito su Buffy/strong><, in molti si domandano chi sia il vero amore dell'ammazzavampiri più nota di sempre. Qualcuno si ostina a dire che sia Spike, mentre altri sono certi che la sua anima gemella sia Angel.

Ora ha voluto dire la sua proprio David Boreanaz, l'indimenricabile interprete proprio di Angel. A suo avviso non ci sarebbe alcuna storia, l'unico che ha posto privilegiato nel cuore di Buffy è solo il vampiro con un'anima che l'ha affiancata nelle prime tre stagioni della serie prima di diventare il protagonista del suo omonimo spin-off.

"Tutto quello che dirò è questo, amico: il vero amore è il primo amore e il primo amore è il vero amore. Fine della storia". Boreanaz ha detto, riferendosi ad Angel, il primo ragazzo che è stato in grado di rubare il cuore di Buffy. Ha poi aggiunto: "Non credo che sia il caso di continuare con questo dibatitto Voglio dire, è piuttosto semplice, giusto? Pensiamoci davvero per un secondo. Il tuo primo amore è il tuo vero amore, il tuo vero amore è il tuo primo amore. Fine della storia".

Insomma, secondo Boreanaz non è necessario nemmeno chiederlo, il vampiro anarchico ed anticonformista è stato sicuramente un interesse sentimentale molto importante per Buffy ma, non può essere in alcun modo paragonato ad Angel.

Intanto vi ricordiamo che Buffy è approdata su Amazon Prime Video. Voi chi preferite, Angel o Spike? Fatecelo sapere nei commenti!