Buffy: che fine ha fatto il cast della serie sull'Ammazzavampiri?

Buffy fu una vera rivoluzione per la tv e nonostante siano passati vent'anni dall'inizio delle avventure dell'Ammazzavampiri i fan ricordano ancora con affetto tutti gli attori protagonisti di una serie così iconica.

Un successo tale per cui gli spettatori assoceranno per sempre i volti del cast alla determinata Buffy, alla complessa Willow o al misterioso Angel, ma com'è proseguita la vita delle star dopo la serie?

Sarah Michelle Gellar : dopo alcune incursioni nel mondo del cinema con Semplicemente Irresistibile e Cruel Intentions, la protagonista di Buffy tornò a far divertire i fan con il personaggio di Daphne Blake nel film di Scooby-Doo e nel sequel. Ha continuato poi ad esplorare il mondo del terrore con The Grudge. Abbiamo potuto rivederla anche in una puntata di The Big Bang Theory e di sicuro sa come farsi apprezzare sui social, grazie a contenuti a tema Buffy.

: dopo alcune incursioni nel mondo del cinema con Semplicemente Irresistibile e Cruel Intentions, la protagonista di Buffy tornò a far divertire i fan con il personaggio di e nel sequel. Ha continuato poi ad esplorare il mondo del terrore con The Grudge. Abbiamo potuto rivederla anche in una puntata di The Big Bang Theory e di sicuro sa come farsi apprezzare sui social, grazie a contenuti a tema Buffy. Alyson Hannigan : una volta abbandonato il personaggio di Willow, l'attrice ha avuto modo di tornare nuovamente alla ribalta e tutti la ricordano per il ruolo di Michelle in American Pie (saga demenziale che la vede presente per 4 film). La sua carriera è proseguita a gonfie vele anche grazie ad How I Met Your Mother, nella quale ha interpretato Lily Holdrin, ma per non farsi mancare niente ha aggiunto anche diverse partecipazioni alla serie Veronica Mars.

: una volta abbandonato il personaggio di Willow, l'attrice ha avuto modo di tornare nuovamente alla ribalta e tutti la ricordano per il ruolo di Michelle in American Pie (saga demenziale che la vede presente per 4 film). La sua carriera è proseguita a gonfie vele anche grazie ad How I Met Your Mother, nella quale ha interpretato Lily Holdrin, ma per non farsi mancare niente ha aggiunto anche diverse partecipazioni alla serie Veronica Mars. David Boreanaz : il ruolo in Buffy gli è valso uno spinoff completamente dedicato al suo Angel, andato in onda fino al 2004. Da allora la sua apparizione più nota è stata nei panni dell'agente Seeley Booth in Bones.

: il ruolo in Buffy gli è valso uno spinoff completamente dedicato al suo Angel, andato in onda fino al 2004. Da allora la sua apparizione più nota è stata nei panni dell'agente Seeley Booth in Bones. James Marsters : lo abbiamo amato e odiato nel ruolo di Spike , ma in realtà se l'è cavata abbastanza bene anche come villain nell'universo DC: ha infatti interpretato Brainiac in Smallville e ha continuato ad avercela con l'Uomo d'Acciaio doppiando Lex Luthor nel film d'animazione Superman: Doomsday, il giorno del giudizio.

: lo abbiamo amato e odiato nel ruolo di , ma in realtà se l'è cavata abbastanza bene anche come villain nell'universo DC: ha infatti interpretato e ha continuato ad avercela con l'Uomo d'Acciaio doppiando Lex Luthor nel film d'animazione Superman: Doomsday, il giorno del giudizio. Nicholas Brendon : l'interprete di Xander ha avuto modo di partecipare a numerose serie tv, come Criminal Minds, Senza Traccia e Private Practice, ma purtroppo ha vissuto anche problemi legati all'alcolismo.

Distanziarsi da dei ruoli così importanti non deve essere stato facile per loro, ma alcuni sono riusciti a farlo in maniera brillante, mentre altri hanno comunque continuato a lavorare in ambito televisivo ben consapevoli che un successo del genere non si ottiene sempre facilmente. Intanto l'ideatore della serie Joss Whedon ha condiviso un simpatico video con la sigla di Buffy.