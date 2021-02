Buffy, Charisma Carpenter attacca Joss Whedon: 'Era lui il vero vampiro'

Non solo Ray Fisher: anche la star di Buffy - L'Ammazzavampiri Charisma Carpenter ha rivolto nelle ultime ore parole al veleno a Joss Whedon, colpevole secondo l'attrice di aver abusato continuamente della sua posizione e del suo potere durante la lavorazione del celebre show.

Tutto, stando a quanto si legge nel comunicato di Carpenter, sarebbe cominciato con la gravidanza dell'attrice: "Mi chiese se avessi intenzione di tenerlo e utilizzò continuamente la mia condizione di donna come arma contro di me. Cominciò ad attaccare il mio personaggio, a prendersi gioco della mia religione, accusandomi di voler sabotare lo show, dopodiché mi licenziò senza troppe cerimonie dopo il parto".

Carpenter ha ricordato di essersi sentita sola ed impotente durante quel periodo, soprattutto essendo il suo lavoro la principale fonte di sostentamento per la sua famiglia: "Sfortunatamente tutto ciò accadde durante uno dei periodi più belli per una neo-mamma. Tutte quelle promesse e quella gioia mi furono succhiate via. E Joss fu il vampiro".

L'attrice ha spiegato di aver preso la decisione di denunciare tutto ciò proprio in seguito alle accuse di Ray Fisher: Whedon, intanto, ha deciso per ora di trincerarsi dietro un no comment. A tal proposito, intanto, lo scorso dicembre Gal Gadot aveva parlato dell'esperienza con Joss Whedon sul set di Justice League.