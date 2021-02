Buffy, Charisma Carpenter si scusa con Eliza Dushku: 'Non ti ho supportata in passato'

Continua a tenere banco la vicenda di Charisma Carpenter: l'ex-star di Buffy, che nelle scorse settimane ha sganciato parole al vetriolo sulla testa di Joss Whedon, ha ora voluto chiedere scusa alla sua collega Eliza Dushku per non essersi schierata al suo fianco quando fu lei a trovarsi in difficoltà.

Commentando il post Instagram con cui Dushku ha manifestato alla sua co-star il suo supporto relativamente ai fatti accaduti sul set di Buffy, infatti, Carpenter ha scritto: "Ti devo delle scuse. Non ho mai fatto sentire la mia voce, né pubblicamente né in privato, quando denunciasti di aver subito molestie sul posto di lavoro".

L'attrice ha poi proseguito: "Come ti ho già scritto in privato, questo rende le tue parole ancora più dolci... Il tuo supporto può incoraggiare altre persone a condividere le proprie storie. Grazie di essere quella che sei. Grazie per queste parole di supporto. Non dimenticherò mai come tu mi abbia fatto sentire in questo momento".

Dushku, ricordiamo, denunciò di esser stata vittima di molestie nel 2018 sul set di Bull, ottenendo in seguito un risarcimento di 9,5 milioni da CBS. Eliza Dushku a parte, comunque, anche James Marsters si è scagliato contro Joss Whedon dopo le pesanti accuse di Charisma Carpenter.