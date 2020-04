Buffy e Ciclope dovevano essere cugini secondo Joss Whedon

Dopo aver scoperto il ruolo di Dolly Parton nel creare Buffy L'ammazzavampiri, vi segnaliamo questa divertente intervista a Joss Whedon, in cui rivela di aver pensato di collegare l'universo della serie TV a quello degli X-Men.

Oltre agli indizi sul cognome, Scott e Buffy si chiamano entrambi Summers, durante un San Diego Comic-Con, l'autore di "Astonishing X-Men", ha parlato della puntata "Normal Again", andata in onda durante la sesta stagione e che ci mostra la protagonista dello show rinchiusa in un manicomio, a causa delle allucinazioni provocate da un demone. Durante una sessione di Q&A, il regista ha rivelato di aver pensato di collegare i due universi usando proprio quell'episodio della serie: "Ho pensato di inserire negli X-Men una frase di Scott Summers in cui diceva di avere una cugina che si trovava in un ospedale psichiatrico, ma non sapevo come inserire questo discorso ".

In molti credono che questa sia solo una battuta di Joss Whedon, anche se nel corso dei numeri degli X-Men sono apparsi più volte figure demoniache o vampiri.

Se cercate altre notizie a tema, vi segnaliamo questa intervista alla protagonista di Buffy L'ammazzavampiri, in cui rivela le sue puntate preferite della serie andata in onda dal 1997 al 2003 e nata dalla mente di Joss Whedon.