Buffy, Danny Strong: 'La mia esperienza con Joss Wheedon è stata molto positiva'

Le accuse di Charisma Carpenter a Joss Wheedon hanno destabilizzato il mondo di Buffy e così l'intero cast della popolare serie ha mostrato solidarietà all'interprete di Cordelia. Ora però Danny Strong ha voluto parlare della sua esperienza positiva con il regista, sottolineando che il suo comportamento sul set non è sempre stato discutibile.

L'attore che per cinque stagioni ha vestito il ruolo di Jonathan Levinson ha detto: "La mia esperienza con Joss Wheedon è stata molto positiva, anche le interiezioni sul set con lui erano molto buone. Non mi sono mai reso conto di quanto questo ambiente lavorativo potesse essere tossico per alcuni. Solo dopo ho capito che il suo atteggiamento non era dei più felici, soprattutto con le donne attraenti".

L'attore ha poi aggiunto: "Il suo comportamento ha reso spiacevole questa esperienza lavorativa per molti. E non lo ha fatto nemmeno come molestatore sessuale, è riuscito in modo quasi atipico a creare questo ambiente meschino, quasi da liceo, mettendo le belle ragazze l'una contro l'altra. Sono sicuro che c'è molta più profondità psicologica su ciò che si dice di Joss".

Le parole di Danny Strong sembrano alquanto cozzare con quelle di James Marters. L'interprete di Spike ha più volte raccontato del terribile comportamento di Joss Whedon sul set di Buffy e dei continui litigi nati tra di loro.