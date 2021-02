Buffy, che fine ha fatto David Boreanaz? Ecco com'è oggi l'attore di Angel

Angel di David Boreanaz è stato introdotto nella prima stagione di Buffy l'ammazzavampiri come principale interesse amoroso della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar, e grazie al successo del suo personaggio Boreanaz ha ottenuto una serie spin-off intitolata Angel e finita nel 2004.

Sfruttando il successo conseguito, ha aggiunto al suo curriculum apparizioni in Baby Blues, I'm with Lucy e Bones nei panni di Seeley Booth fino alle più recenti Sleepy Hollow, Full Circle con Tom Felton e SEAL Team.

Inoltre è comparso, o meglio apparso a Stewie Griffin, in I Griffin nei panni del suo personaggio di Bones.



L’ultimo credito cinematografico risale al 2012 con Officer Down, precedentemente può essere visto in The Mighty Macs, l corvo - Preghiera maledetta e Valentine - Appuntamento con la morte. L’attore è comparso anche nel video musicale del 2013 di Dido, White Flag.



Recentemente Boreanaz ha offerto la sua opinione sul dibattito che divide i fan di Buffy e il triangolo amoroso con Spike, Angel e la protagonista:

“Tutto quello che dirò è questo: il vero amore è il primo amore e il primo amore è il vero amore. Fine della storia. Non credo sia necessario continuare. Voglio dire, è piuttosto semplice, giusto? Pensiamoci davvero per un secondo. Il tuo primo amore è il tuo vero amore, il tuo vero amore è il tuo primo amore. Fine della storia."

