Buffy, anche Ed Sheeran è un grande fan della serie: 'Ha ispirato il video di Bad Habits'

Dopo qualche anno di silenzio, Ed Sheeran è tornato a far sentire la sua voce con il nuovo singolo Bad Habits il cui video è stato ispirato in pare da Buffy - L'Ammazzavampiri, l'iconica serie degli anni '90 scritta da Joss Whedon, di cui il cantante è un grandissimo fan.

Nel corso di un'intervista rilasciata negli ultimi giorni a The One Show con Alex Jones e Ronan Keating, Ed Sheeran ha rivelato che lui e sua moglie Cherry Seaborn hanno rivisto tutta la serie con Sarah Michelle Gellar nel corso della pandemia e che da sempre sognava di inserire un pezzetto di Buffy nei suoi video musicali.

"É stata la serie della mia infanzia. C'erano I Simpson, Il Principe di Bel-Air e poi Buffy L'ammazzavampiri e Malcolm in the Middle...la guardavo ogni settima. Ho sempre voluto fare un video sui vampiri e dopo la quarantena in cui ho rivisto tutta la serie ho trovato la giusta occasione per farlo. Buffy ha ispirato il video di Bad Habits".

Nel corso dell'intervista poi, Ed Sheeran ha ricevuto un graditissimo videomessaggio da Sarah Michelle Gellar, la Buffy Summers della serie, che ha rivelato al cantante di essere a sua volta una sua grandissima fan e di essere addirittura stata a capo di un fan club organizzato nella scuola di suo figlio.

Vi ricordiamo tra l'altro che, oltre al mondo della musica, Ed Sheeran ha fatto una comparsa anche in Game of Thrones, suscitando non poche polemiche per la sua apparizione nella serie televisiva HBO Max.