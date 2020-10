Da Buffy a Game of Thrones a The Walking Dead: i migliori 50 cattivi nella storia della TV

Amiamo odiarli, e a volte li amiamo e basta: i villain fanno la serie tv tanto quanto i suoi protagonisti, e su questo non ci piove. Ma quali saranno i migliori cattivi della televisione?

Ammettiamolo: serie tv epocali come Buffy, Game of Thrones o The Walking Dead non avrebbero avuto lo stesso successo senza dei temibili avversari per gli eroi di turno, e spesso sono proprio questi a far la differenza nella qualità di una o l'altra stagione di uno show.

Per questo Halloween, ci è quindi sembrato giusto celebrare i peggiori villain di sempre nella storia della televisione riprendendo la classifica dei colleghi di TV Line, che ne ha selezionati 50 (uno, e non più di uno, per serie tv) tra i tanti meritevoli.

Così ecco spuntare nella parte più bassa della classifica Rumplestiltskin di Once Upon A Time, o Madam Satan de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. C'è poi Fiona Goode di American Horror Story: Coven, e Arthur Mitchell/Trinity Keller di Dexter, ma anche Sylar di Heroes o Hannibal Lecter di Hannibal.

Nella parte più alta, invece, non possono mancare Lucifer di Supernatural o Negan di The Walking Dead, Kilgrave di Jessica Jones o Deathstroke di Arrow. E salendo ancora più su, ecco che troviamo l'Homelander di The Boys o il Moriarty di Sherlock, e via dicendo, fino ad arrivare... Beh, non vogliamo mica spoilerarvi tutto.

Qui di seguito trovate l'elenco completo dei 50 migliori villain della tv:

50. Blaine DeBeers, iZombie

49. Rumplestiltskin, Once Upon A Time

48. Boyd Crowder, Justified

47. Madam Satan, Chilling Adventures of Sabrina

46. Angela Channing, Falcon Crest

45. Abby Cunningham, Knots Landing

44. Fiona Goode, American Horror Story: Coven

43. Number Six, Battlestar Galactica

42. Arthur Mitchell/Trinity Killer, Dexter

41. Sarah O'Brien, Downton Abbey

40. Joe Carroll, The Following

39. The Carver, Nip/Tuck

38. Pelant, Bones

37. Sylar, Heroes

36. Hannibal Lecter, Hannibal

35. Patti Levin, The Leftovers



34. HIVE, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.



33. Rachel Duncan, Orphan Black



32. Yvonne "Vee" Parker, Orange Is The New Black



31. Evelyn Poole, Penny Dreadful



30. Sue Sylvester, Glee



29. Lucretia, Spartacus



28. A, Pretty Little Liars



27. Arvin Sloane, Alias



26. Dr. Kimberly Shaw, Melrose Place



25. Lucifer, Supernatural



24. Negan, The Walking Dead



23. Samaritan, Person Of Interest



22. Mr. Burns, The Simpsons



21. Dr. Leland Townsend, Evil



20. Cicarette Smoking Man, The X-Files



19. Dan Scott, One Tree Hill



18. Kilgrave, Marvel's Jessica Jones



17. Slade Wilson/Deathstroke, Arrow



16 Commander Waterford, The Handmaid's Tale



15. Nina Myers, 24



14. The Borg, Star Trek: The Next Generation



13. Alexis Morell Carrington Colby Dexter Rowan, Dynasty



12. Ramsay Bolton, Game Of Thrones



11. Klaus Mikaelson, The Vampire Diaries



10. Homelander, The Boys



9. Ben Linus, Lost



8. Diana, V



7. Veronica Harrington, The Haves And The Haves Nots



6. Moriarty, Sherlock



5. Bob, Twin Peaks



4. Gus Fring, Breaking Bad/Better Call Saul



3. J.R. Hewing, Dallas



2. "Black" Jack Randall, Outlander



1. Angelus, Buffy The Vampire Slayer



E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere la vostra nei commenti.