Buffy, James Marsters ammette: 'Gli sceneggiatori non sapevano che fare con Spike'

Nel corso di una recente intervista concessa a RadioTimes, James Marsters è tornato a parlare del personaggio che lo ha reso noto al grande pubblico televisivo, ovvero quello del vampiro Spike nella serie cult Buffy - L'ammazzavampiri con Sarah Michelle Gellar protagonista. L'attore ha svelato che non sarebbe dovuto apparire in molti episodi.

Marsters ha interpretato Spike per la prima volta nella seconda stagione di Buffy nel 1998. "L'idea originale di Buffy era che i vampiri fossero solo metafore delle sfide del liceo o delle sfide della vita", ha aggiunto l'attore. "Erano progettati per essere dei traumi che sarebbero stati affrontati e superati; erano ideati per morire. Buffy non ha una storia alla Anne Rice, in cui ci si deve emozionare per i vampiri".

Proprio recentemente, Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare dell'eredità di Buffy nell'attuale panorama televisivo.

Sebbene fosse difficile mantenere il personaggio nella serie, Spike è rimasto per tutta la seconda stagione di Buffy. Marsters ha poi ripreso il ruolo nella quarta stagione, nel 2000, diventando inevitabilmente un interesse amoroso per la Buffy Summers di Sarah Michelle Gellar. Anche se alla fine gli sceneggiatori hanno trovato una soluzione per Spike, non è sempre stata la più adatta. "Ero il cattivo, poi il vicino strambo, poi il fidanzato sbagliato", ha continuato Marsters. "Poi sono stato l'uomo caduto che cercava di redimersi. E poi, alla fine, una specie di eroe cavia".

Nella stessa intervista, Marsters ha ammesso che se avesse prodotto lui Buffy, avrebbe fatto fuori Spike non appena i fan si fossero affezionati a lui. "Non appena il pubblico avesse detto: 'Oh, lo vogliamo. Oh, lo vogliamo con Buffy. Oh, amiamo quel personaggio'. Come dire... Stanno rovinando tutto. Mi sarei ucciso dopo probabilmente tre episodi", ha detto l'attore. "Sono molto fortunato che abbiano avuto più immaginazione e coraggio di quanto ne avrei avuto io".

Negli anni si è parlato spesso di un reboot di Buffy ma alla fine non se n'è mai fatto nulla.

Sarah Michelle Gellar, d'altro canto, non ha messo da parte mostri, vampiri e licantropi, data la sua partecipazione alla serie Wolf Pack.