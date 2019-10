Buffy: James Marsters rivela che Spike sarebbe dovuto morire nella seconda stagione

In occasione dei 20 anni dal debutto di Angel su The WB, la maggior parte del cast principale si è riunita al Comic Con di New York per un panel in cui condividere con i fan ricordi preziosi, osservazioni sui personaggi interpretati e anche qualche curiosità, inclusi i piani originali per il destino di Spike.

James Marsters ha rivelato, infatti, che nei piani originali il suo personaggio avrebbe dovuto essere ucciso da Angel (David Boreanaz) nel corso della seconda stagione di Buffy. Spike "era solo il giocattolo di Drusilla per qualche episodio e sarebbe diventato la prima vittima di Angel", ha spiegato Marsters. "Il punto della stagione era che Angel avrebbe spezzato il cuore di Buffy: iniziano a frequentarsi e poi Angel diventa cattivo. Buffy avrebbe pianto per tutto il resto del tempo". L'attore spiega che per questo motivo sarebbe stato lui la vittima sacrificale. "Il primo atto malvagio sarebbe stato uccidermi. Così hanno costruito il mio personaggio in modo che fosse figo, così che Angel sarebbe sembrato fantastico dopo averlo ucciso".



I piani però vennero cambiati, grazie anche agli aggiustamenti apportati da Marsters, in particolare per il modo in cui ha modificato l'approccio alla sua interpretazione, trasformando Spike in un personaggio romantico. "Da attore ho imparato che se trovi l'amore, hai trovato l'oro nella montagna". Così è passato dall'essere un "vampiro senza anima" all'essere profondamente innamorato di Drusilla.



Questa estate, Joss Whedon era tornato a commentare il finale controverso di Angel, mentre invece il cast di Buffy si è riunito per guardare uno storico episodio della serie, con la commozione di tutti.