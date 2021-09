Buffy: James Masters non voleva che Spike e Buffy si innamorassero nella serie

Buffy - L'Ammazzavampiri è stata una delle serie simbolo a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei Duemila, con James Masters nei panni di Spike a dare volto a uno dei villain più memorabili non solo della serie in questione ma di tutto il panorama televisivo fino a quel momento. Oggi, proprio Masters rivela cosa non gli è piaciuto.

Nel corso di una sua ospitata al podcast dell'attore Michael Rosenbaum (il celebre Lex Luthor di Smallville), Masters ha rivelato che una certa piega in particolare presa in alcuni episodi di Buffy - L'Ammazzavampiri non gli è piaciuta e non era affatto d'accordo. Stiamo parlando dell'interesse sentimentale sviluppatosi tra il suo personaggio, Spike, e la stessa Buffy.

"Pensavo fosse un'idea migliore che lui si innamorasse di Buffy. Ovviamente con lei che non ricambia mai, sarebbe stato ridicolo. Ma l'avremmo visto provare il loro amore e cadere, sarebbe stato un effetto orrorifico e comico anche. E lo puoi gestire in molti modi diversi. Ci potevi perfino basare delle stagioni intere. Quindi avevo creduto fosse quello che stava facendo [Joss Whedon, ndr.], invece lui arriva e dice: 'Oh no no no anche lei si innamora di te, e farete anche sesso. Quindi preparati'. Io ero rimasto con un'espressione tipo: 'Cosa?', non riuscivo a immaginarmelo".

Ma che fine ha fatto James Masters? Dopo il finale di Buffy nel 2003, James Marsters è passato immediatamente nel cast dello spinoff Angel, sempre nei panni di Spike, apparendo in tutti i 22 episodi dell'ultima stagione di quello show. Nel 2007, Marsters ha doppiato l'iconico supercriminale Lex Luthor nel film animato della DC Superman: Doomsday, e quello stesso anno, ha recitato nel ruolo del detective Grant Mars nella serie Senza traccia (Without a Trace) della CBS. Nel 2008 è apparso tre volte nel ruolo del capitano John Hart nello spin-off di Doctor Who Torchwood, ed ha anche interpretato il famigerato serial killer Ted Bundy nella miniserie televisiva The Capture of the Green River Killer.

Masters e Rosenbaum hanno recitato insieme nel cast di Smallville, con il primo nei panni di Milton Fine / Brainiac. Su queste pagine anche i 5 momenti più sottovalutati di Buffy.