Buffy: Joss Whedon parla dello sconvolgente episodio in cui morì Joyce Summers

Dopo essersi divertito a commentare la nuova sigla di Buffy, reinterpretata da Matthew Highton, il creatore della serie ha deciso di toccare temi più delicati parlando dell'episodio che sconvolse i fan dell'Ammazzavampiri.

Stiamo parlando della puntata intitolata Un corpo freddo (The Body), nel quale la protagonista trova il corpo senza vita della madre sul divano di casa. Joyce Summers è deceduta a causa di un aneurisma cerebrale, e nonostante le abilità che la spingono tutte le notti a combattere contro le creature più oscure della Terra, Buffy deve arrendersi di fronte alla morte. Un colpo di scena dal grande significato, ma l'autore rivela a Metro che in realtà "volevo solo raccontare una storia sul lutto, e in particolare sulla sua noiosa eccentricità. Non volevo impartire nessuna lezione, non volevo raggiungere nessuna catarsi, eppure molte persone riuscirono a confrontarsi con la loro perdita guardando l'episodio, e sono rimasto shockato da tutto ciò".

Nell'intenzione dello sceneggiatore non c'era quindi la volontà di toccare il pubblico nel profondo, ma l'evento finì per creare una forte empatia tra gli spettatori e la protagonista, in una delle rare volte in cui risulta impotente di fronte ad una situazione eccezionale

"Mia madre è morta quando avevo 27 anni, in un incidente d'auto, ma non avevo pensato di rappresentare questa esperienza fino alla stagione tre. Questo è il momento in cui Buffy dice 'Non so cosa fare', non si è mai trovata di fronte a qualcosa del genere prima d'ora. Una sorta di dolore positivo è scaturito da questa situazione particolarmente personale".

Volente o nolente, Whedon ha realizzato che l'episodio è stato uno migliori che abbia mai creato e non ci sentiamo di dargli torto. Intanto la nuova foto di Sarah Michelle Gellar ci permette di ritornare agli inizi della serie cult.