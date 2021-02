Buffy, Michelle Trachtenberg su Joss Whedon:'Non poteva stare in una stanza solo con me'

Non accenna a placarsi il polverone intorno a Joss Whedon, dopo le accuse nei suoi confronti di Charisma Carpenter, che ha espresso il suo sostegno a Ray Fisher, star di Justice League che nei mesi scorsi aveva accusato direttamente Whedon. Dopo il sostegno di Sarah Michelle Gellar, ecco le dichiarazioni di Michelle Trachtenberg.

Trachtenberg ha riportato il post di Sarah Michelle Gellar su Instagram, che sottolinea il comportamento inappropriato di Whedon:"L'ultimo commento che farò su questa cosa. C'era una regola. A lui non è permesso stare ancora in una stanza da solo con Michelle".



L'interprete di Dawn nel serial ha ringraziato Gellar:"Grazie Sarah Michelle Gellar per aver detto questo. Sono abbastanza coraggiosa adesso che ho 35 anni... di ripostarlo. Perché questa cosa dev'essere resa nota. Da adolescente. Con i suoi comportamenti inappropriati... Davvero non appropriati. Adesso le persone sapranno quello che Joss ha fatto" ha dichiarato la star di Gossip Girl.

Nei giorni scorsi Charisma Carpenter (Cordelia Chase) ha appoggiato pubblicamente Ray Fisher, svelando il comportamento abusivo subito da Whedon durante la lavorazione di Buffy e soprattutto dello spin-off, Angel.

Charisma Carpenter ha raccontato che Joss Whedon 'ha abusato del suo potere in numerose occasioni', anche chiedendole se avesse intenzione di tenere il bambino una volta appresa la sua gravidanza.

Sarah Michelle Gellar ha dichiarato pubblicamente sostegno alle vittime di abusi, prendendo le distanze da Whedon:"Anche se sono orgogliosa che il mio nome sia associato a Buffy Summers, non che sia collegato per sempre a quello di Joss Whedon".



Il personaggio di Buffy ha compiuto 40 anni proprio poche settimane fa. Lo show è disponibile su Amazon Prime Video.