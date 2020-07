Buffy, i migliori episodi della storica serie tv con Sarah Michelle Gellar

Il sito TV Guide ha stilato una classifica di quelli che sono per la redazione i migliori episodi di Buffy L'Ammazzavampiri, e noi abbiamo voluto riproporvi la loro classifica come spunto di discussione.

Era l'ormai lontano 1992 quando nelle sale usciva il film Buffy - L'Ammazzavampiri, scritto da Joss Whedon e diretto da Fran Rubel Kuzui. All'epoca, la pellicola fu un vero flop, e fino al 1997, in realtà, difficilmente si sentiva in giro il nome "Buffy".

Ma poi arrivò la serie tv...

Whedon decise infatti di riprendere l'idea dietro il film, trasformarla e adattarla per la tv, e dopo non poche difficoltà, ecco che ha pian piano preso forma la serie cult che tutt'oggi è vista come una delle più iconiche della storia della televisione americana.

Ma come ogni fan di Buffy sa, quando si tratta di decretare i migliori episodi dello show con protagonista Sarah Michelle Gellar, la scelta è davvero ardua. Sarà che sono 144, sarà che anche quelli meno amati da pubblico e critica sono in realtà considerati "meno riusciti", piuttosto che "brutti", a testimonianza della loro alta qualità, ma fare una classifica è sicuramente complicato.

TV Guide ci ha provato, menzionando tra gli altri episodi memorabili come l'episodio 7x07 Conversazioni con l'Aldilà, o 7x16 Il Narratore, gli esilaranti 3x16 Il Mondo Parallelo o 3x06 I Dolci della Banda, o le pietre miliari come il primo season finale La Ragazza della Profezia (1x12), o l'ultimo, La Prescelta (7x22).

Ma vediamo quali episodi occupano le prime 10 posizioni per il sito d'oltreoceano (per le altre 15 potete visitare il link fonte in calce alla notizia).

10. Il Ballo (3x20)

09. La Sfida (pt. 1 e 2, 3x21 e 3x22)

08. Il Dono (5x22)

07. Sonni Agitati (4x22)

06. Tabula Rasa (6x08)

05. Sorpresa/Un Attimo di Felicità (2x13 e 2x14)

04. L'Urlo Che Uccide (4x10)

03. La Vita è un Musical (6x07)

02. Un Corpo Freddo (5x16)

01. L'Inizio della Storia (pt. 1 e 2, 2x21 e 2x22)

E voi, siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere nei commenti.