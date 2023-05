Buffy, Nathan Fillion interpreterebbe un altro personaggio malvagio? 'Assolutamente sì'

Serie ormai cult Buffy - L'ammazzavampiri è un prodotto rimasto nella memoria di tutti. Tra i cattivoni del cast più memorabili c'era anche Nathan Fillion, che approda al cinema con Guardiani della Galassia vol. 3.

Durante un'intervista per Comicbook.com, nonché nostra fonte, l'attore è stato invitato a condividere la sua esperienza sul set di Buffy - L'ammazzavampiri, e la sua esperienza generale in tale serie.

In particolare, alla domanda: "Interpreteresti di nuovo un personaggio così malvagio come quello di Caleb?", l'attore ha risposto rivelando di "Sì, assolutamente".

Tra l'altro ha aggiunto che "quella è stata la prima volta che ho interpretato un cattivo. E Joss Whedon mi ha insegnato molto sull'interpretazione dei cattivi. La prima cosa è che il cattivo non pensa di essere il cattivo. Questo è stato molto istruttivo per me. Non è nell'angolo della straziante le sue mani dicevano: "Io sono il cattivo e sto per fare qualcosa di brutto". Lui è giustificato ed è giusto, il che credo renda... Ho davvero paura delle persone giuste perché una volta che sono giuste, non possono più sbagliare. Qualunque cosa vogliano, si sentono giuste. Non puoi fermarli. È orribile. Quindi sì, anche questo mi spaventa".

Nella stessa intervista il suo collega Sean Gunn (Guardiani della Galassia vol. 3) anche lui parte del 'Buffyverse', ha parlato della sua esperienza sul set di Angel, spin-off della saga, mostrando il suo contento per aver avuto la possibilità di interpretare due ruoli differenti nello stesso prodotto.