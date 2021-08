Buffy, Nicholas Brendon arrestato: era in possesso di farmaci su falsa prescrizione

La star di Buffy, l'ammazzavampiri, Nicholas Brendon, è stato arrestato la scorsa settimana mentre si trovava nell'Indiana, a causa del possesso di farmaci ottenuti grazie a false generalità. Secondo quanto riportano i registri del carcere della contea di Vigo, l'attore è accusato di frode su prescrizione.

Brendon, 50 anni, è stato successivamente rilasciato previo pagamento di una cauzione. Come se non bastasse l'interprete di Xander è accusato di non essersi correttamente identificato quando è stato fermato dalla polizia. Nicholas Brendon era già stato arrestato diverse volte in passato.



Secondo quanto riporta TMZ, Brendon ha consegnato agli agenti un documento d'identità della California con il nome Kelton Schultz al momento della richiesta d'identificazione.

La star ha dichiarato alla polizia che Schultz era suo fratello; ricordiamo che Brendon ha un fratello gemello, che però si chiama Kelly Donovan.

Al momento il suo avvocato, Christopher Eskew, non ha risposto alle richieste di un commento da parte della stampa.

La descrizione dei fatti riporta che Nicholas Brendon è stato fermato il 18 agosto scorso dalla polizia di Terre Haute, Indiana, per non aver segnalato la sua deviazione di carreggiata durante la guida. Secondo gli agenti 'Brendon è apparso nervoso a causa di un battito visibilmente accelerato sul collo e le mani tremanti'. In seguito alla perquisizione del veicolo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un flacone di pillole di un farmaco prescritto a 'Nicholas Bender'. Inoltre un'ulteriore prescrizione di sali di anfetamina è stata trovata nell'auto a nome Kelly Schultz. Brendon, secondo il rapporto della polizia, ha ammesso di aver assunto farmaci che non gli erano stati prescritti.



L'attore stava scontando una condanna a tre anni in libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole lo scorso anno per reati minori e per aver aggredito la sua ragazza in una stanza d'albergo in California.

Nicholas Brendon è noto per il ruolo di Xander Harris, amico di Buffy (Sarah Michelle Gellar) e Willow (Alyson Hannigan) in Buffy, l'ammazzavampiri e per il ruolo di un analista informatico in Criminal Minds. Se siete appassionati della serie con Sarah Michelle Gellar, su Everyeye trovate un approfondimento su Buffy e i motivi per cui riscoprire lo show.