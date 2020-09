Buffy, ecco perchè tutti gli ammazzavampiri della serie sono donne

Tutti i fan di Buffy l'ammazzavampiri sanno che il Prescelto è sempre una donna. Sin dall'alba dei tempi, i vampiri hanno vissuto camminato tra gli uomini, uccidendoli e nutrendosi di loro. L'unico essere in grado di fermarli è la Cacciatrice, e Wheedon ha spiegato più volte le ragioni della sua scelta tutta al femminile.

Il concetto del tutto originale era di prendere la ragazza avvenente che generalmente nei film dell'orrore è la vittima e farne l'eroe della storia. Si tratta chiaramente di una parabola del tutto innovativa. Whedon nel corso degli anni ha più volte affermato che il suo obiettivo con questa serie era quello di creare un'icona femminista. Voleva anche circondarla di personaggi maschili che erano attratti da lei proprio per questa sua incredibile forza e audacia.

Quando combatte contro il Primo, Buffy costruisce un esercito di Cacciatrici che non sono ancora state chiamate, quindi mancano della tipica forza della Cacciatrice. Gli Shadowmen hanno creato una linea di successione che assicurava che solo una singola donna, la Prescelta, sarebbe stata "attiva" in un dato momento. Tuttavia, la morte di Buffy della prima stagione ha creato più ammazzavampiri attive contemporaneamente. Buffy alla fine distrugge quell'idea di eredità condividendo la sua forza di Cacciatrice con il suo esercito. Di conseguenza, le ragazze non sono più deboli, e questa è una testimonianza secondo Whedon di ciò che le donne possono ottenere quando lavorano insieme per un obiettivo comune.

La serie però sarebbe potuto andare molto diversamente da come la conosciamo. Infatti di recente si è scoperto che il ruolo di Angel e quello di Xander Harris in Buffy sarebbero potuti andare ad altri attori. Cosa ne pensate? fatecelo sapere nei commenti.

.