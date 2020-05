Buffy: Sarah Michelle Gellar come 23 anni fa, eccola sfoggiare il look di Prophecy Girl

Sono passati 23 anni dal debutto televisivo di Buffy - L'Ammazzavampiri, la serie cult creata da Joss Whedon. In periodo di quarantena però, è un po' come se il tempo si fosse fermato per tutti... Inclusa Sarah Michelle Gellar.

Dopo avervi fatto riferimento solo qualche giorno fa con una battuta sui capelli di Buffy e i tagli da quarantena, l'attrice ha chiamato nuovamente in causa il suo personaggio più noto ricreando il look che la Cacciatrice sfoggiò nel primo finale di stagione della serie, l'episodio 1x12 Prophecy Girl (potete trovare il post in calce alla notizia).

Come ricorderete, il ballo di fine anno e l'apocalisse, come spesso accadeva nello show (e in generale nelle serie con elementi sovrannaturali) hanno finito con il coincidere, e invece di una tranquilla serata di divertimento con gli amici, Buffy Summers ha dovuto presentarsi all'appuntamento con il Maestro (Mark Metcalf), morendo anche per la prima volta (eh sì). Ma tutto è bene quel che finisce bene, e la nostra Buffy è tornata in vita giusto in tempo per impedire la fine del mondo.

Ovviamente, in tutto ciò non va dimenticato un aspetto fondamentale di Buffy - L'Ammazzavampiri: qualsiasi fosse la sfida, la Cacciatrice era solita affrontarla in un unico modo... Con stile.

Come poteva non passare alla storia il look di Buffy in un'occasione così importante?

E se volete continuare a percorrere il viale dei ricordi, vi ricordiamo che non molto tempo fa Sarah Michelle Gellar ha rivelato i suoi episodi preferiti di Buffy. Ci sarà anche Prophecy Girl?