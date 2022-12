Buffy, Sarah Michelle Gellar descrive l'atmosfera sul set: 'Tossica e dominata da uomini'

Dopo che Joss Whedon è finito sotto i riflettori in seguito alle accuse di Ray Fisher sul set di Justice League (dopo l'abbandono di Zack Snyder), anche vecchi collaboratori hanno attaccato il regista. Charisma Carpenter ha accusato Whedon di abusi sul set di Buffy l'ammazzavampiri e adesso anche Sarah Michelle Gellar ha ricordato gli anni sul set.

Già in precedenza Gellar, Michelle Trachtenberg, Amber Benson, Eliza Dushku, J. August Richards, Anthony Head e altri avevano rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno della Carpenter. Questa settimana, Gellar ha partecipato alla "Power of Storytelling: Producers Roundtable" e ha descritto il set di Buffy come "tossico".

"Per così tanto tempo sono stata su un set che penso fosse conosciuto per essere estremamente tossico e dominato dagli uomini e quindi si è radicata così tanto nella mia mente l’idea che tutti i set fossero così, e che le donne fossero messe una contro l’altra, che se queste diventavano amiche allora saremmo diventate troppo potenti, quindi dovevi tenerle sotto controllo", ha spiegato l'attrice protagonista dello show.

Quindi, ha aggiunto: "Ora che ho avuto l'opportunità di lavorare con molte più donne e uomini che sostengono le donne, mi sono resa conto di come possa rivelarsi un’esperienza più facile, ma… Sfortunatamente siamo ancora in quella situazione in cui tutti questi settori molte volte hanno bisogno di donne per permetterci di avere una voce".

Le accuse di Charisma Carpenter risalgono al febbraio 2021, quando rivelò le offese ricevute dal regista mentre era incinta, tutto tramite un comunicato: "Mi chiese se avessi intenzione di tenerlo e utilizzò continuamente la mia condizione di donna come arma contro di me. Cominciò ad attaccare il mio personaggio, a prendersi gioco della mia religione, accusandomi di voler sabotare lo show, dopodiché mi licenziò senza troppe cerimonie dopo il parto".

Carpenter aveva quindi concluso: "Sfortunatamente tutto ciò accadde durante uno dei periodi più belli per una neo-mamma. Tutte quelle promesse e quella gioia mi furono succhiate via. E Joss fu il vampiro".

L'attrice ha spiegato di aver preso la decisione di denunciare tutto ciò in seguito alle accuse di Ray Fisher in merito al suo comportamento sul set di Justice League e che poi portarono a una investigazione interna sostenuta dalla Warner.