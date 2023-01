Buffy, Sarah Michelle Gellar: 'Ecco quale stagione non vedrò mai insieme ai miei figli'

Dopo aver detto la sua sul rapporto con Joss Whedon affermando che mai racconterà tutto quello che sa e che è accaduto sul set, Sarah Michelle Gellar ha parlato di un altro aspetto controverso di Buffy, l'ammazzavampiri, indicando quindi quella stagione che non ha visto e non ha proprio intenzione di rivedere a casa in compagnia dei propri figli.

Durante i primi giorni della pandemia, la Gellar ha deciso che i suoi figli erano finalmente abbastanza grandi per guardare Buffy, il che l'ha spinta a fare un rewatch della serie che la vedeva protagonista. "Abbiamo guardato le stagioni dalla prima alla quinta", ha dichiarato la pluripremiata attrice all'Hollywood Reporter. "Abbiamo saltato le ultime due", ha continuato l'attrice, riferendosi alle stagioni 6 e 7. "Ho avuto problemi con la [sesta] stagione. Ho dei problemi con [la sesta stagione]. Non era appropriata per loro all'epoca, e non voglio proprio rivederla".

La sesta stagione di Buffy l'ammazzavampiri aveva al centro una trama controversa che vedeva Buffy Summer (Gellar) alle prese con la depressione e con un rapporto morboso e malato con un vampiro che aveva anche tentato di violentarla quando lei aveva cercato di porre fine alla relazione.

Nel corso della stessa intervista, la Gellar ha rivelato cosa pensano i suoi figli delle sue storie d'amore di Buffy sullo schermo. Charlotte, sua figlia, preferiva Angel (David Boreanaz), mentre suo figlio, Rocky, la preferiva con Spike (James Marsters).

Creata da Joss Whedon, Buffy l'ammazzavampiri ha debuttato nel 1997 ed è basata sull'omonimo film del 1992. È andata in onda per cinque stagioni su The WB, mentre la sesta e la settima stagione sono state trasmesse su UPN. La protagonista della serie è Buffy Summers, un'ammazzavampiri. Le cacciatrici di vampiri di Buffy hanno il compito di combattere contro vampiri, demoni e altri esseri soprannaturali. Mentre Buffy vorrebbe semplicemente vivere una vita normale, alla fine abbraccia la sua identità di cacciatrice di vampiri.

La serie è piombata sotto l'occhio del ciclone dopo le accuse di molestie lanciate da Charisma Carpenter a Joss Whedon, proprio all'epoca delle riprese dello show.