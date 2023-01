Buffy: Sarah Michelle Gellar non tornerà, ma indica come la storia potrebbe proseguire

Buffy, l'ammazzavampiri è stata una delle serie televisive iconiche degli anni '90 e tra le più seguite in assoluto, capace di lanciare la carriera dei suoi attori, tra cui la protagonista, Sarah Michelle Gellar, la quale però ha escluso un eventuale ritorno nei panni del personaggio qualora vi fossero revival in programma, ma ha dato dei consigli.

La Gellar ha interpretato il ruolo per sette stagioni, fino alla conclusione della serie nel 2003. Ma ora, mentre si vocifera da anni di un revival di Buffy, l'attrice 45enne ha dichiarato che è giunto il momento di trovare una star più giovane per il ruolo principale, qualora una nuova serie dovesse essere confermata.

Parlando recentemente ai microfoni di SFX Magazine, la Gellar ha dichiarato di non essere interessata a un ritorno nel ruolo: "Sono molto orgogliosa dello show che abbiamo creato e non credo ci sia bisogno di un revival. L'abbiamo concluso. Sono favorevole a continuare la storia, perché si tratta sempre dell'emancipazione femminile. Mi piace il modo in cui lo show è stato terminato: "Ogni ragazza che ha il potere può avere il potere". È perfettamente predisposto per far sì che qualcun altro abbia quel potere. Ma come ho detto, le metafore di Buffy erano gli orrori dell'adolescenza. Penso di sembrare giovane, ma non sono più un'adolescente".

La Disney detiene i diritti della serie e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe preso in considerazione l'idea di realizzare un reboot guidato dalla star di Alias e Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Monica Owusu-Breen.

Inoltre, la Gellar aveva dichiarato che Zendaya sarebbe stata la sua candidata ideale per la parte di Buffy nell'eventualità di un reboot.

Se un ritorno in Buffy per ora è fuori discussione, la Gellar è rimasta nell'orbita del genere horror, dato che interpreterà l'investigatrice Kristin Ramsey in Wolf Pack, la nuova serie soprannaturale di Paramount+ che esplora il legame di un gruppo di adolescenti in una piccola città con una creatura sinistra scatenata da un catastrofico incendio selvaggio in California. La serie debutterà il 26 gennaio prossimo.