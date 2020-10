Buffy, Sarah Michelle Gellar sta facendo il rewatch:'I miei figli adorano la serie!'

La star di Buffy - L'Ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar, ha confessato di essere nel bel mezzo di un'abbuffata della serie che l'ha resa famosa in tutto il mondo tra la fine degli anni '90 e i gli anni '00. L'attrice ha raccontato di essere immersa nel rewatch della serie insieme ai figli, che a quanto pare apprezzano molto lo show della madre.

Durante una recente apparizione al The Kelly Clarkson Show, Gellar ha rivelato che la scelta di rivedere Buffy - L'Ammazzavampiri è nata in quarantena, per riempire il tempo di giornate chiusi in casa a causa dell'isolamento imposto per evitare il contagio da Coronavirus.

"Non avevo mai pensato di mostrarglielo e l'hanno chiesto durante la quarantena. Stavamo cercando di trovare show per una maratona ed io ero d'accordo, non sapevo nemmeno se gli sarebbe piaciuto ma ora posso dire che gli piace tanto" ha confessato Gellar.



L'attrice tuttavia si è definita 'la più grande delusione del mondo', perché i figli continuano a farle domande sullo show e lei non sembra ricordare molto:"Mi fanno sempre domande ed io dico cose tipo 'Non ricordo, dovrò mandare un messaggio a qualcuno per chiedere'".

Tuttavia un lato positivo c'è. Perché mostrare ai propri figli di essere la sola e unica ammazzavampiri è una grande soddisfazione:"Adesso mio figlio pensa davvero che io sia una forza!" ha dichiarato entusiasta.

Buffy - L'Ammazzavampiri è una serie tv scritta da Joss Whedon e andata in onda dal 1997 al 2003. La serie horror-action racconta le vicende della liceale Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), giunta nella cittadina di Sunnydale e leader della Scooby Gang, insieme agli amici Willow (Alyson Hannigan) e Xander (Nicholas Brendon), e all'Osservatore, il signor Giles (Anthony Head). Insieme a loro combatte i vampiri e le forze del Male e vive storie d'amore appassionate con vampiri come Angel (David Boreanaz) e Spike (James Marsters).



