Buffy, lo showrunner di Queer as Folk pronto per il reboot: 'É un mio sogno'

Del reboot di Buffy si parla ormai con insistenza da oltre 10 anni ma, sembra che per il momento nulla di davvero concreto bolla in pentola. Lo showrunner di Queer as Folk però, si è reso disponibile per un eventuale ritorno dell'Ammazzavampiri, ammettendo di esserne un grandissimo fan.

In una recente intervista con Express, a Stephen Dunn è stato chiesto se avesse mai pensato di di curare il reboot di Buffy e senza mezzi termini, l'autore che ha curato già il riavvio per Peacock della serie cult degli anni 2000 ha detto: "Questo è un mio sogno. Buffy è la mia linfa vitale".

Dunn ha ulteriormente espresso poi il suo amore per Buffy l'Ammazzavampiri, soprattutto per quanto concerne l'inclusione di personaggi apertamente gay come Willow, che ha particolarmente colpito il pubblico per la sua identificazione come queer in un un'epoca molto diversa da quella che viviamo oggi. Questa è probabilmente la prima volta che il nome di Dunn viene menzionato in relazione a un riavvio di Buffy l'Ammazzavampiri, e nonostante il suo profondo amore per la serie, non sappiamo se qualcosa di davvero tangibile sia stato messo in cantiere.

Secondo Sarah Michelle Gellar, Zendaya sarebbe perfetta come nuova Buffy e chissà se in un prossimo futuro la star di Euphoria non possa prendere il ruolo dell'iconica Ammazzavampiri che ci ha accompagnato sul finire degli anni '90 e che ancora tutt'oggi un vero e proprio cult. Voi che ne pensate?