Buffy vs Alien: quando l'Ammazzavampiri incontrò lo Xenomorfo nello spazio

Negli ultimi anni abbiamo assistito a crossover sensazionali, ma è giusto che sappiate la verità: Avengers Endgame è nulla in confronto a quanto successo con Buffy L'Ammazzavampiri e un certo Xenomorfo di Alien.

Neanche i migliori episodi di Buffy hanno avuto il coraggio di proporre una combinazione del genere, e per veder comparire il celebre mostro alieno abbiamo dovuto attendere la fine della serie e la prosecuzione della caccia ai mostri sui fumetti di Dark Horse. Alla settima stagione televisiva è quindi seguita l'ottava stagione cartacea, fino ad arrivare alla nona. Proprio qui ha trovato spazio Buffy the Vampire Slayer: In Space No One Can Hear You Slay!

Dato che a quel punto il mondo della cacciatrice è sconvolto dagli effetti di una crisi globale che ha segnato la fine della magia ma ha introdotto dei nuovi ibridi tra zombie e vampiri, gli zompiri, Spike propone a Buffy di passare del tempo in una stazione spaziale. Una sorta di vacanza, che si trasforma ben presto in un incubo. Troviamo quindi la protagonista intenta a nascondersi nei meandri della nave spaziale, e in qualche tavola è presente persino qualche riferimento alla Ripley di Sigourney Weaver.

Niente paletti di frassino stavolta: Buffy si arma di una bomboletta spray e la usa a mo' di lanciafiamme per spaventare lo Xenomorfo. Sforzi vani, perché alla fine si ritrova intrappolata con lui in un solarium. Qui scopriamo che ciò che si trova davanti a lei è uno Xenomorfo incrociato con un vampiro, per cui la nostra eroina riesce a sconfiggerlo esponendolo ai raggi del sole.

Niente male. A questo punto attendiamo solo la petizione per un film che tiri dentro anche HAL 9000 e Spock. In conclusione vi rimandiamo allo speciale su Buffy the Vampire Slayer, una serie imperdibile, con o senza Xenomorfi.