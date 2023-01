La vita bugiarda degli adulti arriva su Netflix: 5 cose da sapere sulla serie italiana

Come promesso dal trailer ufficiale de La vita bugiarda degli adulti, da domani 4 gennaio 2023 debutterà in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix la nuova serie tv originale italiana tratta da Elena Ferrante.

In preparazione alla visione, ecco 5 cose da sapere su La vita bugiarda degli adulti:

La trama : La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza nell'Italia degli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano, la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera elegante, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

: lo show sarà composto da sei episodi, scritti da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis e diretti da Edoardo De Angelis. Location e riprese : i lavori per la serie si sono svolti a Napoli e a Milano. A Napoli le riprese hanno interessato diversi quartieri tra il centro e la periferia, e in particolare la casa di Giordana si trova al Vomero mentre quella di Zia Vittoria a Poggioreale, che la Ferrante nel romanzo chiama Pascone. A Milano la casa di Roberto si trova sui Navigli della città.

Il cast: tra gli interpreti de La vita bugiarda degli adulti citiamo Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna, oltre ad Alessandro Preziosi nella parte di Andrea, il padre di Giovanna, e Pina Turco in quello di Nella, la madre.

La vita bugiarda degli adulti è la nuova serie tratta da Elena Ferrante: riuscirà a replicare il successo riscosso a livello mondiale da L'amica geniale? Lo scopriremo da domani su Netflix.