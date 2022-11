La vita bugiarda degli adulti: Netflix svela il trailer della serie da Elena Ferrante

Come promesso dall'anteprima de La vita bugiarda degli adulti pubblicata ieri, Netflix ha rilasciato in queste ore il primo teaser trailer della nuova serie tv italiana prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

Composta da un totale di 6 episodi e in arrivo il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, La vita bugiarda degli adulti segue il suo percorso di crescita di Giovanna (Giordana Marengo), che si confronta con gli adulti della sua famiglia, in particolare con i genitori Andrea (Alessandro Preziosi) e Nella (Pina Turco) e con la figura enigmatica della zia Vittoria (Valeria Golino).

La vita bugiarda degli adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis e diretta da Edoardo De Angelis. La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta: la ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano, la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

