La vita bugiarda degli adulti: prime immagini della serie Netflix tratta da Elena Ferrante

Dopo il successo de L'amica geniale sulle reti Rai, un nuovo romanzo di Elena Ferrante sta per essere tradotto sul piccolo schermo in una nuova serie prodotta da Netflix. Stiamo parlando de La vita bugiarda degli adulti, ultimo romanzo della misteriosa scrittrice italiana pubblicato nel 2019 che diventerà una serie con protagonista Valeria Golino.

Attraverso un post pubblicato sui suoi account social, Netflix ha pubblicato le prime immagini ufficiali della serie tratta da La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante, aggiungendo i ruoli delle due protagoniste ritratte: "Valeria Golino è Zia Vittoria, Giordana Marengo è Giovanna in La Vita Bugiarda Degli Adulti, la nuova serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante con la regia di Edoardo De Angelis, prossimamente su Netflix. Completano il cast Pina Turco, Alessandro Preziosi, Azzurra Mennella, Rossella Gamba, Susy Del Giudice e Biagio Forestieri".

La serie è un fedele adattamento del romanzo uscito il 7 novembre 2020, il più recente lavoro dell'autrice, ed è incentrata sulla vita di Giovanna e sul complicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Grande importanza verrà data anche all'ambientazione, una Napoli dotata di due facce: "la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo".

A prendere le redini del progetto ci sono Netflix e Fandango, ed entrambe le aziende si dicono orgogliose di poter continuare ad investire in un'opera "made in Italy" che ha le potenzialità per essere apprezzata anche nel resto del mondo. Domenico Procacci, fondatore di Fandango, afferma che la serie seguirà le tematiche messe in risalto nei precedenti adattamenti legati alle opere di Ferrante, ma mostrerà anche un'altra parte di quel mondo.