Bugo chiude a Morgan: 'Non ce l'ho con Morgan, ma mi ha sfregiato come artista'

Dopo l'apertura di Morgan a Live - Non è la D'Urso, è arrivata la controrisposta di Bugo alla proposta di pace dell'ormai ex amico. Il cantante è stato ospite ieri sera da Daria Bignardi, con cui ha parlato della lite sul palco dell'Ariston.

La Bignardi ha definito la vicenda di Sanremo "romanzesca, soprattutto se uno ti conosce da tempo e sa chi sei, il lavoro che hai fatto per 20 anni", prima di sottolineare che Bugo è stato il "primo artista che arriva a Sanremo e se ne va".

Bugatti dal suo canto ha affermato che "è stata una roba incredibile. Arrivare a Sanremo a 46 anni non è scontato. Sono un personaggio sconosciuto alla massa, mentre Morgan è conosciuto per le sue storie. Quindi grande merito va dato ad Amadeus".

Il punto cardine dell'intervista è stata la risposta alla proposta di pace di Morgan. A riguardo Bugo ha affermato che "posso anche fare pace con lui, ma dovrebbe fare pace con se stesso, non con me. Io non ce l'ho con lui. Ho deciso di fare questa cosa con lui perchè ritengo l'amicizia un valore e Morgan una persona in gamba dal punto di vista artistico. Arrivare a quel livello però.. fare una cosa del genere mi turbo. Mi ha sfregiato a livello artistico, che un collega non dovrebbe mai fare ad un altro. E' questo che Morgan dovrebbe capire".

Morgan nel frattempo ha incassato il no di Boss Doms a fare un remix di Sincero.