Bugo cita in giudizio Morgan: chiesto un risarcimento di 240mila euro

Da quel Dov'è Bugo di Sanremo 2020 ne è passata di acqua sotto i ponti, ma a quanto pare tra Morgan e il cantante di Rho i rapporti continuano ad essere molto difficoltosi, tanto che quest'ultimo ha deciso di citarlo in giudizio, richiedendo un risarcimento di 240 mila euro.

Questa decisione è stata presa per la modifica del testo che ha causato anche la squalifica dei due cantanti dal palco dell'Ariston e anche per il fatto che Morgan abbia condiviso sui social il brano. L'ex frontman dei Bluvertigo avrà tempo fino al 10 giugno per dare la sua versione dei fatti in una memoria difensiva prima che parta l'udienza.

Naturalmente, dopo la diffusione di questa notizia, la risposta di Morgan sui social non si è fatta attendere: Dov

Questo non è l'unica causa con cui deve fare i conti Morgan, che è stato già citato in giudizio per altri reati tra cui quello di diffamazione dalla sua ex compagna e quello di stalking.