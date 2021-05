Bugo ospite di Valerio Lundini: l'intervista-rebus diventa virale sul web

Da qualche settimana è tornato sugli schermi della RAI "Una Pezza di Lundini", il programma condotto dal comico romano Valerio Lundini in seconda serata su Rai 2. Tra gli innumerevoli ospiti di questa prima parte figurano molti dei protagonisti di Sanremo, tra cui i vincitori di Sanremo 2021, i Maneskin. Qualche sera fa è stata la volta di Bugo

Il cantante milanese, che di recente ha sbottato dopo i meme emersi sul web dopo la lite con Morgan, è stato presentato dagli autori ironicamente, definendolo un "personaggio divenuto iconico con un episodio occorso a Sanremo 2020 in cui Bugo ha raggiunto la galleria dell'Ariston minacciando di buttarsi di sotto. Pippo Baudo è intervenuto a fermare i suoi folli propositi, purtroppo senza risultato".

Dopo questa presentazione, è arrivato Bugo che si è concesso a Valerio Lundini. L'intervista, di cui proponiamo uno spezzone nel video presente in apertura, è stata esilarante e non è un caso che sia divenuta rapidamente virale sul web. Lundini ha infatti intervistato Bugo attraverso una serie di domande enigmatiche a cui il cantante ha risposto in modo altrettanto enigmatico.

Alcuni spettatori si sono divertiti a rispondere ai rebus, e la pagina Lundini Out of Context ha provato a fare il punto su quanto detto da Bugo.