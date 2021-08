Bugo, scatto d'ira al concerto: 'Non ce la faccio a vedervi tutti seduti'

Di Bugo si può dir di tutto, ma non che i suoi show siano prevedibili: dopo la ben nota diserzione durante l'esibizione in coppia con Morgan al Festival di Sanremo, infatti, il cantautore ha nuovamente offerto ai suoi fan una parentesi imprevista durante un suo concerto, stavolta tenutosi ad Ascoli.

Recentemente citato in giudizio da Morgan in seguito alla nota querelle, Bugo ha infatti mostrato durante uno dei suoi ultimi live una chiara insofferenza verso le misure di sicurezza imposte dalla pandemia, dicendosi assolutamente contrario al fatto che, mentre i fan muniti di Green Pass dovessero seguire lo show seduti e distanziati, quelli assiepati dietro le transenne potessero star lì tranquillamente in piedi.

Microfono scaraventato a terra e gesto di sfida, dunque: "Non ce la faccio proprio a vedervi tutti seduti" sarebbero state le parole del musicista, che stando ai resoconti dei presenti (e di alcuni video che pare stiano girando sui social) avrebbe poi cominciato ad abbracciare i suoi fan, scendendo dal palco e mandando al diavolo ogni regola sul distanziamento.

Sui social i fan si sono ovviamente spaccati in due, tra chi ringrazia Bugo per aver alzato la voce contro la presunta ingiustizia e chi, invece, accusa il cantante di essersi comportato in maniera poco professionale. Vedremo, a questo punto, se il nostro avrà qualcosa da aggiungere sulla questione.